"Autisti e passeggeri costretti a lavorare e viaggiare in condizioni precarie. Così non va"

- Buonasera,



Scrivo per far presente la situazione del trasporto pubblico nella nostra città.

Prendo l'autobus tutti i giorni per recarmi al lavoro e oramai la situazione è del tutto fuori controllo. Autobus senza aria condizionata (e siccome la maggior parte non ha finestreni) roventi, spesso in ritardo (oggi oltre mezz'ora di ritardo la linea S) . Ci tengo a precisare che il ritardo non è causato dagli autisti, costretti pure loro a lavorare in situazioni precarie, ma sono i mezzi assolutamente non in grado di sopportare il percorso. Erano stati promessi nuovi mezzi, ma per il momento si sentono solo lamentele. Spero che presto venga sistemata questa situazione, secondo me anche imbarazzante nei confronti dei tanti turisti che si trovano a dover affrontare viaggi 'roventi'

Valentina M.