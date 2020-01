"Architettonicamente belle ma le nuove barriere antirumore sono davvero efficaci?"

- Gentile redazione,

sono nato e cresciuto al Canaletto, ed oggi, sebbene residente fuori citta, ho parenti lì residenti che mi giovo di andare a trovare spesso. Le barriere antirumore in via di installazione lungo viale San Bartolomeo, nel tratto che interessa questo quartiere - mi chiedo - sono efficaci? Qualcuno ha pianificato il loro progetto sulla base della reale efficacia di insonorizzazione? Ho abitato lì per oltre 20 anni, e oggi, sia che si cammini lungo iale san bartolomeo, sia che si stia in casa, davvero, la differenza che riscontro in termini di rumore assorbita è trascurabile, minima. potri persino dire nulla.

certo, architettonicamente sono belle, ma se le confrontiamo con l'efficacia di altre strutture simili (penso al raccordo autostradale, nel tratto che affianca melara) è proprio evidente che qui qualcosa non funziona.



I rumori del porto, in particolare le frequenze basse quali le motrici diesel o le sirene delle navi da crociera, sono, ad orecchio umano, fortemente udibili come prima della loro posa. Spero sinceramente che siano previste prove fonometriche ufficiali da parte del Comune e che vi sia margine, da progetto, per intervenire sulla base di queste a tutela dei cittadini residenti (e non). Mi piacerebbe davvero, un giorno, pensare che chi abita là possa tenere la finestra socchiusa, durante le notti d'estate, e sentire "solo" i rumori delle.auto. Bello (e sano) sarebbe dire (magari in dialetto..) : "a te ricordi er rumoe ch'i fasëa er porto 'na vota?"... Bello il mio Canaletto!



Un affezionato lettore

Marco Giannini