"Anche noi della Dante Alighieri vogliamo aiutare"

- L’impossibilità di organizzare incontri e eventi , ha bloccato di fatto tutta l’attività della Dante Alighieri della Spezia ma da parte del Direttivo c’è il desiderio di fare qualche cosa “dare una mano “. Si stanno moltiplicando le iniziative di molti Enti e Associazioni per dare un supporto al personale sanitario, agli anziani, a molte altre categorie di cittadini in difficoltà Come Consiglio Direttivo, abbiamo scelto, in questa situazione, di dare un aiuto diretto concentrando la raccolta di denaro all'acquisto del carente materiale di protezione individuale.per sostenere il personale Sanitario della provincia spezzina che in questo momento si sta impegnando in questa dura battaglia, Il nostro Comitato si impegna a comprare per medici e paramedici camici , mascherine e altro materiale sanitario fino ad un valore di € 1000 e chiunque volesse aiutarci ad aumentare questa cifra, ne ha facoltà, versando il proprio contributo con bonifico iban IT87C06230107080000408221532 causale “raccolti fondi emergenza virus “

Nelle lunghe e spesso noiose giornate di forzata vita casalinga, molte volte i ricordi affiorano alla mente, spesso con gioia, altre volte con un pizzico di rammarico per le occasioni perdute . Il comitato della Dante invita , se le occasioni perdute sono per una poesia mai scritta, per un racconto che è affiorato alla memoria, per un episodio sempre taciuto, a scriverlo e inviarcelo , via mail o per posta ,in modo da poter avere tanto materiale da raccoglierlo in una possibile pubblicazione il cui ricavato sarà devoluto a persone bisognose e in difficoltà .Un abbraccio di cuore a tutti i lettori.



Il presidente

Pietro Baldi