- Quello della divisione dei banchi del mercato di Via Garibaldi mi pare un ottimo provvedimento, necessario e ragionevole. Ma perché per gli stessi motivi non si diluisce anche la distribuzione dei banchi al mercato del martedì in via Prosperi? Si potrebbero diluire lungo il marciapiede di Viale Italia riducendo molto gli assembramenti che si vedono tutti i martedì mattina.



Grazie



Marcello Ravani