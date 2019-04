"Alla Mazzini affreschi rovinati e documenti in disordine. La città merita di più"

- Egregio signor sindaco,



questa mattina sono andato a visitare l'appena restaurata biblioteca "Mazzini" dove, con mio sommo rammarico, ho potuto constatare il precario stato degli affreschi e dei soffitti, già attraversati da profonde crepe e da infiltrazioni. Per di più in alcuni punti sono visibili macchie nere, non so se dovute a muffa o a surriscaldamento di impianti elettrici sottostanti.

Anche la facciata esterna presenta, in alcuni punti, distacco di intonaco.

Possibile che nessuno dei suoi dirigenti si sia accorto dello stato dei lavori?

Per non parlare della trascuratezza con cui sono stati esposti i documenti nelle teche all'ingresso: non c'è un documento allineato, sono tutti storti.

Mi spiace farle queste segnalazioni, ma penso che la mia città meriti di più.

Con i sensi della mia più profonda stima, le porgo i migliori auguri di buono e proficuo lavoro per il bene comune.



Marco Cornuda