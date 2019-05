"All'Umbertino non sono finiti gli abbandoni. E i parcheggi per noi residenti scarseggiano"

- Non sarò la prima e sicuramente non sarò neanche l'ultima abitante del quartiere Umbertino a segnalare due problemi che affliggono questo quartiere oltre alla già ultranota questione della sicurezza al quale, a dire il vero, le forze dell'ordine stanno cercando di lavorare. Il primo riguarda la raccolta o meglio l'abbandono dei rifiuti: in altre parti della città (leggi città e non periferia) questo non succede. Troppo spesso in prossimità delle campane di vetro o dei piccoli cestini su strada, ma a volte ovunque, vengono abbandonati sacchetti (contenenti organico, plastica e materiale indifferenziato) che distrutti dall'azione di topi e piccioni, sversano il loro contenuto tutt'intorno. La domanda nasce spontanea: a chi dobbiamo tutto ciò? Suggerirei una risposta: a turisti giornalieri che non sanno dove metterla, ai turisti presenti nei b&b non adeguatamente informati dai locatari che peraltro dovrebbero incaricarsi della stessa e indubbiamente a "zozzoni" autoctoni sia italiani che extracomunitari. Chiederei a chi di competenza un controllo periodico e frequente delle zone (sono sempre le stesse ) diventate discariche anche mediante l'uso di telecamere mobili.

Il secondo problema interessa i parcheggi per residenti che sono assolutamente insufficienti. So che sono stati assegnati con un certo rapporto rispetto ai posti esistenti ma non si è tenuto conto che parliamo di un quartiere attiguo alla stazione ferroviaria. Qui vengono parcheggiate molte vetture di turisti italiani e stranieri diretti alle Cinque Terre, senza dimenticare la presenza in zona dell'istituto Einaudi il cui serale è frequentato come è ovvio da studenti adulti lavoratori che così come gli insegnanti arrivano e... parcheggiano. Chiederei anche in questo caso a chi di competenza una “celere” soluzione.



Maria Luisa Bellettini