"Al Sant'Andrea tutti fumano. Chi controlla?"

- Ospedale Sant'Andrea, giovedì mattina, a due metri dall’ingresso del reparto di oncologia, un’operatrice sanitaria fuma alla grande. Ovviamente non indossa la mascherina, e la nube di fumo entra nel reparto. Ma nel tragitto tra l’ingresso dell’ospedale e l’arrivo ai reparti ho incontrato altre tre persone che fumavano. Due erano infermiere. Ovviamente non si può fumare in tutta la superficie dell’ospedale, neanche all’aperto, ma il punto è: chi controlla? Chi sanziona? Spetta ai Vigili Urbani? Esistono guardie giurate a questo demandate? Comunque sia la situazione del tabagismo nella Asl 5 è gravissima. Qualcuno intervenga!



Umberto Friddi