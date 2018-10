"Addio Mario Castellazzi, per noi sarai sempre una leggenda"

- "Ciao Mario, conoscerti è stato un grande onore, non dimenticherò mai le nostre lunghe chiacchierate sul calcio, per me eri, sei e sarai sempre una "leggenda"; ora anche in cielo finalmente sentiranno dire: clamoroso al Cibali!"



Bryan Herdocia





"Salutiamo il mitico Mario Castellazzi per tutti noi "Castello". Uno di noi e, ancora prima, valente giocatore della Serie A. Ricordo come fosse ieri quando, tanti anni fa, mi ritrovai a parlare dello Spezia accanto a lui in televisione nello studio dell'indimenticabile Rino Capellazzi. Mi piace ora immaginarli di nuovo insieme a commentare da lassù la vittoria delle Aquile sul Carpi. Alla famiglia le più sentite condoglianze".



Giulio Guerri