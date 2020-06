"Accolti da un odore di putrefazione appena arrivati alla Palmaria"

- "Non hanno valore le parole, ma i fatti! La vera valorizzazione è da subito e tutti i giorni con interventi di cura possibile. L’abbandono o la non risposta ad interventi necessari lasciano parecchi interrogativi.

Sono venuta per godermi la Palmaria dopo 4 mesi... oltre alle casette in eterno disfacimento del Pozzale, c’è un puzzo tremendo di cadavere. Sulla spiaggia, all’inizio venendo dal bar, la carcassa di una capretta al sole da venti giorni. Nessuno è ancora venuto a rimuoverlo nonostante le segnalazioni.

Ringrazio dell’attenzione".



Maria Grazia Giaume