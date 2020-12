"Acam mi dirotta alla Caritas che mi manda da Acam: qualcuno mi dice le scarpe vecchie dove si buttano?"

- "Buongiorno, abbiamo cercato di conferire una quindicina di paia di scarpe inutilizzabili (non in buono stato) presso il centro di raccolta "Piraimde" e ci è stato molto scortesemente risposto di portarle alla Caritas perché loro non avrebbero potuto riceverle, mentre la Caritas le avrebbe ricevute e poi incenerite.

Siamo andati alla Caritas, una persona molto gentile ci ha spiegato che presso di loro vanno conferite solo scarpe in buono stato, che già parecchi utenti erano stati dirottati presso la loro sede evidenziando lo stesso problema e che per questo avrebbero provveduto a segnalare la vicenda alla Polizia Municipale.



A questo punto avrei da porre una domanda a chi potrà o vorrà rispondere: queste benedette scarpe, dove devo metterle...?



Cordiali saluti"



Fabio