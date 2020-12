"Abito a cinque chilometri da mio figlio ma il 25 non potrò stare insieme a lui"

- Buongiorno, ho letto le ultime novità sulle regole che dovremo rispettare per il 25 dicembre e, scusate, secondo me hanno dell'assurdo e dimostrano una scarsa conoscenza dei territori. È vero che il legislatore non può scendere nei particolari, ma come si può pensare che noi che abitiamo a Lerici non possiamo trascorrere il giorno di Natale assieme a nostro figlio e al nipote che abitano a soli 5 chilometri da casa nostra ma nel comune di Arcola. Assurdo è che quando nostro figlio deve lavorare ci occupiamo noi del bimbo.



Grazie per l'attenzione.



Anna