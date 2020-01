"A proposito degli scuolabus, quanto vale la sicurezza dei nostri bambini?"

- Buongiorno,

leggo in questi giorni della polemica circa le modalità di affidamento del trasporto scolastico, se con affidameno in house alla partecipata Atc oppure con gara ad evidenza pubblica e purtroppo devo constatare che viene del tutto tascurato l'aspetto della sicurezza legato al trasporto dei bambini. La norma, fatta all'italiana, prevede che gli scuolabus debbano essere dotati di cinture di sicurezza omologate ma, nel caso di mezzi vetusti, l'obbligo viene meno ed i nostri bambini, a partire dai tre anni, viaggiano semplicementi seduti. Attuamente alla Spezia il servizio viene fornito da Atc con mezzi che, per quanto ho potuto vedere in qualità di genitore, sono tutti privi di di sistemi di ritenzione. Perchè non viene richiesto dalle amministrazioni comunali che chi fornisce tale servizio debba garantire l'utilizzo di scuolabus immatricolati ed omologati con sistemi di ritenzione? Qunto vale la sicurezza dei nostri bambini?



Un genitore preoccupato