"A Muggiano problemi di linea, responsabilità rimpallate"

- Buongiorno

volevo informavi che a Muggiano abbiamo problemi con la linea telefonica. Non vanno nè telefono nè internet o vanno a corrente alternata. I tecnici intervenuti non sono in grado di porvi rimedio le responsabilità vengono rimpallate e noi oltre a non avere il servizio dobbiamo pagare. I call center ci chiudono la comunicazione agganciando. Potete dare risalto a questa cosa per vedere se si smuove qualcosa. Grazie



Angelo Guastini