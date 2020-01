"A Cerreto Laghi uno spettacolo bellissimo, ma quanto alcol..."

- "Vorrei spendere due parole sul Capodanno in oggetto al fine di far arrivare a tutti i ragazzi e agli organizzatori un messaggio che ritengo importante.

Erano anni che non mi recavo in questa località. Allora ero ragazza, ora ci sono tornata da genitore di un bimbo di 9 anni e di una ragazzina di 14... ho visto tanti tantissimi giovani che erano lì per divertirsi e lo spettacolo (musica e fuochi) è stato effettivamente bellissimo.

Ho però visto tanto alcool in piazza (troppo) portato da casa o venduto sul posto palesemente a ragazzi minorenni, bottiglie spaccate e bicchieri per terra e fuochi, botti pericolosi lasciati fare indisturbatamente in mezzo alla gente e ai bambini nel cuore della piazzetta.

Ai ragazzi dico che ci sono modi più belli per divertirsi che ridursi in quel modo già da così piccoli; a chi vigilava dico che le cose vanno organizzate meglio, che quando c'è così tanta gente assemblata, vetro, alcool e esplosioni pericolose vanno tenute sotto controllo. Nessuno girava in piazza per fermare comportamenti irregolari o disincentivare i ragazzi minorenni a bere fino a ridursi degli stracci.

Peccato non ci tornerò".





Barbara Martelli