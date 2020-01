"A Ceparana la differenziata non va e la viabilità preoccupa"

- Da piu' di tre anni a Ceparana è iniziata la raccolta differenziata, che nell'intenzione degli amministratori comunali doveva rendere le strade del paese piu' pulite e presentabili.



Cosi' è stato ma tutto ciò a discapito degli abitanti,in quanto oltre a pagare una tassa rifiuti annua consistente , sono costretti a tenersi la spazzatura in casa e depositarla in strada a giorni stabiliti dal comune a secondo il materiale.



Tutto cio' va limitatamente bene per le case isolate, ma non nei condomini;in quanto nella maggior parte dei grossi condomini pur di non tenersi la spazzatura in casa la depositano nei box, diventando ricettacolo di ratti che scorrazzano di giorno e notte, assumendosi a proprie spese l'onere di spesa di una ditta per la derratizzazione almeno due volte l'anno.Dopo molti reclami nulla di fatto da parte del comune, inoltre era stato promesso l'individuazioni di un isola ecologica ma ad oggi tutto fermo,importante avere le strade pulite ; dei disagi e dei costi aggiuntivi che i cittadini devono sopportare non interessa niente a nessuno.



Altro problema è la viabilità in via vecchia, strada che sicuramente per le dimensioni della carreggiata non è idonea ad essere a doppio senso di circolazione , in quanto molto pericolosa non avendo neanche un marciapiede o un tracciato pedonale; quindi la gente è costretta a camminare in mezzo la strada, persone anziane, bimbi, donne con passeggini , il comune forse è in attesa di prendere provvedimenti dopo che sia accaduto un incidente grave,nonostante che a suo tempo fu presentata dal comando polizia locale uno studio per la nuova viabilità .



Si sollecita il Comune di prendere provvedimenti in merito.



Enrico Angelini