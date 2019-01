Zum Zeri, mille presenze per l'apertura della stagione

Lunigiana - Un week end di neve e sole con un migliaio di presenze in occasione dell’apertura della stagione sciistica 2019 a Zum Zeri. Piste perfettamente innevate, neve splendida, un ambiente montano completamente imbiancato hanno accolto un migliaio di appassionati che domenica hanno raggiunto la bella stazione lunigianese di Zum Zeri. Finalmente si scia con tutte le piste aperte che , in questi mesi in collaborazione con l’ASBUC gli usi civici di Zeri, sono state messe in sicurezza e migliorate.



Molti gli interventi realizzati per migliorare la fruibilità della stazione, tra cui la revisione della seggiovia Cinghiale – Monte Fabei, un nuovo battipista, l’ impianto di innevamento programmato sul campo scuola che è la gioia dei tantissimi bambini che a Zum Zeri hanno la possibilità di conoscere la montagna e avviarsi agli sport invernali.

“Mi sia consentito di ringraziare i tanti appassionati che ci hanno raggiunto per trascorrere una giornate di sport e natura a Zeri in occasione del primo week end di apertura di tutte le piste – dichiara Maurizio Viaggi, presidente della no-profit che gestisce la stazione lunigianese – un grazie a tutto lo staff che in questi giorni ha fatto veramente miracoli, all’Amministrazione Comunale di Zeri che non ci ha mai fatto mancare il proprio sostegno, alla Croce Verde di Zeri, al Soccorso Alpino e al Corpo dei Carabinieri per la grande disponibilità e

professionalità nella gestione del soccorso e della prevenzione sulle piste, in ultimo la Regione Toscana che con il progetto neve regionale garantisce un importante sostegno” .



La stazione riaprirà il prossimo week end e, innevamento permettendo, da Lunedì 28 Gennaio sarà aperta tutti i giorni. Nel mese di Febbraio, sono in programma molte iniziative e Zum Zeri

ospiterà numerose “giornate bianche” promosse dai vari istituti scolastici della zona che potranno fruire di tutte le opportunità della stazione a costi assolutamente promozionali. Il rifugio è aperto tutti i giorni, così come è possibile pernottare presso l’Albergo “Gran Baita

Lunigiana” posizionato direttamente sulle piste.

Per informazioni: 0187 1981342