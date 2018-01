Weekend al rifugio Lagdei per guardare la luna

Sabato sera l'escursione con osservazione dell'astro, domenica cinghiale e polenta

Lunigiana - Al rifugio Lagdei il prossimo weekend si prospetta animato: sabato sera vi sarà l'escusione sotto la Luna e osservazione dell'astro con un esperto; domenica un percorso che andrà da Bosco a Lagdei con un passaggio pranzo dedicato al cinghiale con la polenta. Di seguito il programma dettagliato.



Sabato 27 gennaio ore 21:00, rifugio Lagdei

Ciaspolata notturna verso gli ampi pascoli del Monte Tavola

Il percorso inizierà dall’ampia carrareccia che attraversa la foresta. Tempo di percorrenza soste escluse: 3 ore; dislivello massimo 250 m; orario di rientro previsto: 23,30 - 24 circa. Grado di difficoltà: escursione medio facile, adatta anche a principianti in forma e disposti a faticare un po'. Necessità: torcia se possibile frontale, cuffia, sciarpa, guanti, scarponi, ciaspole (noleggiabili al Rifugio su prenotazione) e bastoncini, e quanto altro utile per una escursione invernale, in caso di assenza di neve si effettuerà come passeggiata. Prima dell'escursione, dalle 19 possibilità di cena in Rifugio (alla carta) anche in gruppo, prenotazione alla Guida o al Rifugio.

Quota individuale accompagnamento: € 13 adulti, € 7 bambini. Prenotazione obbligatoria Antonio 328.8116651 antonio.rinaldi.76@gmail.com www.terre-emerse.it / Fb Terre Emerse



Sabato 27 gennaio ore 20:45 - Rifugio Lagdei

L'astrofilo Giovanni Perini guida gli ospiti all’Osservazione del cielo

Dopo cena davanti al rifugio Giovanni Perini, astrofilo e divulgatore scientifico, guiderà i presenti in un'osservazione astronomica dedicata per lo più alla Luna (si invita a portare il binocolo). Sarà servito dal vin brulè preparato dal Rifugio. Si raccomanda di coprirsi bene. In caso di previsioni meteo sfavorevoli l'osservazione verrà rinviata; si consiglia una telefonata al Rifugio per conferma (0521.889353). L'osservazione astronomica è gratuita.



Domenica 28 gennaio ore 9:30, Piana del Cogno (tra Bosco e Lagdei)

La ciaspolata del cinghiale con la polenta

Una ciaspolata con partenza comoda su un sentiero piacevole e non troppo impegnativo con tavola imbandita all’arrivo e rientro in discesa. Il percorsoconduce all'interno del parco, partendo dagli ultimi castagneti sopra Bosco di Corniglio per arrivare nel cuore della valle del torrente Parma del Lago Santo attraverso pascoli e boschi. Andata e ritorno su sentieri diversi (larghi e non troppo ripidi) dalla Piana del Cogno a Rifugio Lagdei e ritorno.



Grado di difficoltà: escursione adatta a tutti quelli che sono disposti a faticare un po', max 8 km, 350 m dislivello senza grossi strappi. Necessità: cuffia, sciarpa, guanti, scarponi, ciaspole e bastoncini e quanto altro utile per una escursione invernale, in caso di assenza di neve si effettuerà come passeggiata. Al passaggio dal rifugio attorno alle 12 possibilità di pranzo tipico con cinghiale e polenta in tavolata o con menu alla carta.

Quota individuale accompagnamento: € 15 adulti. Prenotazione obbligatoria Antonio 328.8116651 (e durante il week end della ciaspolata Rifugio Lagdei 0521.889353) antonio.rinaldi.76@gmail.com www.terre-emerse.it / Fb Terre Emerse