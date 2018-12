Volley, terzo acuto consecutivo per Podenzana

Lunigiana - PODENZANA VOLLEY – NORMAC GE 3 – 0

SET: 25 – 21 / 25 – 15 / 25 – 10.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Graziani 10, Leonardi F. 11, Reitano 11, Baldi 1, La Mattina 3, Brusoni 13, Bartoli 4, Boricean 2, Taddei 2, Leonardi J. e Gerali liberi. All. Saccomani; vice Simoncini.

NORMAC GENOVA: Tabbi 2, Villa 4, Fiorucci 1, Stagnaro 5, Falco 1, Torri 3, Campanella 7, Acquaro 0, Parodi e Sciutto liberi. All. Piziali; vice Barabino.

ARBITRO: Adriana Bruno.

Una Graziani tornata in regia a tempo pieno, dopo le note e varie peripezie fisiche, sospinge verso un’ulteriore vittoria - la terza di fila - un Podenzana Volley che a Barbarasco travolge la Normac Genova e fortifica la propria terza posizione seppur in coabitazione in graduatoria. Nota di merito particolare per la giovanissima Taddei, la quale nel finale fa il proprio esordio in Prima squadra, “permettendosi” pure un paio di punti.

Per la cronaca rossoblù dunque con Graziani al palleggio e Francesca Leonardi opposto, Reitano e La Mattina al centro dove manca la Giovanelli, di banda Brusoni e Baldi in alternanza con Boricean e Baldi (e appunto Taddei agli sgoccioli) mentre da libero giostra Jessica Leonardi a un certo punto rilevata da Gerali.

Genovesi sul parquet con Tabbi ad alzare e Villa poi rimpiazzata da Fiorucci in diagonale, Stagnaro e Falco centrali, Campanella e Torri all’ala dove fa capolino anche Acquaro. Da libero si alternano Sciutto e Parodi.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie D ligure femminile / Girone B era la 9.a giornata: Albaro Ge-Elsel Spezia 3-1, Volley Lunezia-Vgp Ge 0-3, Olympia Subaru-Acli S. Sabina Ge 2-3 e Paladonbosco Ge-Serteco rinviata al 23/1.

Consegue una classifica che recita così…Avis Casarza Ligure punti 21, Olympia Subaru Voltri 17, Volley Albaro e Podenzana Volley 16, Serteco Genova e Acli Santa Sabina Genova 12, Vgp Genova 9, Lunezia Volley 6, Paladonbosco Genova 5, Normac Genova 3, Elsel La Spezia 0.

Infine ecco il prossimo turno: Acli S. Sabina-Podenzana, Avis Casarza-Subaru Olympia, Normac-Lunezia, Serteco-Albaro e Vgp-Paladonbosco.