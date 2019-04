Volley, il Podenzana torna a vincere e si prepara per i playoff

Lunigiana - A Barbarasco il Podenzana Volley torna alla vittoria battendo di netto l’ Elsel Spezia, “fanalino di coda” in graduatoria che riesce pure a strappare un set, ma bisogna considerare che le podenzanesi sono tuttora un po’ rimaneggiate: col “martello” Naomi Bartoli e il libero Jessica Leonardi in panchina e il palleggiatore di riserva Beatrice Graziani in tribuna.

Ora due settimane di tempo per prepararsi ai playoff per la promozione in C, primo scontro a Genova di fronte alla Nuova Lega Pallavolo San Remo, seconda nel Girone A dietro alla neopromossa Celle Varazze; in caso di vittoria sfida con la vincente fra la Subaru Olympia Voltri (seconda nel girone del Podenzana) e quell’ Albisola giunta terza di là.

Per la cronaca di fronte all’ Elsel rossoblù con capitan Barbieri al palleggio e Francesca Leonardi in diagonale dove s’è vista pure la La Mattina, la Giovanelli e la Allegretto al centro ove è comparsa anche la Reitano, di banda la Boricean e la Brusoni con la Gerali libero.

Spezzine fondamentalmente con la Lazzarini in costruzione e la Ciappei e la Pinotti ad alternarsi da opposto, la Rapalli e la Tivegna centrali, la Bado e la Lollo all’ala con la Panciroli e la Tamburini liberi.

Questi poi gli altri risultati nella 22.a e ultima giornata…Lunezia – Casarza 1-3, Paladonbosco Genova – Acli Santa Sabina 3-0, Subaru Olympia V. – Serteco Ge 3-1, Vgp Sestri P. – Normac Ge 3-0.

Infine questa la classifica finale nel Girone B della Serie D ligure femminile di pallavolo che vede il Casarza Ligure salire direttamente in C: Avis Casarza L. punti 49, Olympia Subaru Voltri 42, Volley Podenzana 41, Serteco Genova 37, Vgp Sestri Ponente 34, Acli Santa Sabina Ge 33, Hygenfresh Albaro 29, Paladonbosco Ge 22, Normac Ge 18, Lunezia Volley 9, Elsel Sp 1.



PODENZANA VOLLEY – ELSEL SPEZIA 3 - 0

SET: 25-17 / 23-25 / 25-14 / 25-15.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Barbieri, Leonardi F., La Mattina, Giovanelli, Allegretto, Reitano, Boricean, Brusoni, Gerali libero; n.e. Storti, Bartoli, Taddei, Leonardi J. All. Saccomani.

ELSEL LA SPEZIA: Lazzarini, Ciappei, Pinotti, Rapalli, Tivegna, Antiga, Bado, Lollo, Tempo, Anghileri, Bertonati, Panciroli e Tamburini liberi. All. Perioli.

ARBITRO: Fabiano Mancuso.