Volley, Podenzana non lascia a Chiavari nemmeno un set

Lunigiana - PODENZANA VOLLEY - TECNOCASA CHIAVARI 3 - 0

SET: 25-14 in 21 minuti, 25-18 in 24, 25-17 in 22.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini 1, Barbieri 5, Giovanelli 14, Baldi 7, Leonardi F. 19, Boricean 6, Taddei 0, Leonardi J. e Gerali liberi; n.e. Allegretto, Bartoli, Brusoni e La Mattina. All. Caselli.

TECNOCASA CHIAVARI: Perre 1, Olivari 2, Sciutto 4, Ciapova 11, Sanguineti 3, Sambuceti 1, Marchese 11, Solimano 3, Pastorino 0, Traverso libero; n.e. Cuneo e Posta. All. Simonetta.

ARBITRO: Valerio Portaccio.

Senza alcun problema per il Podenzana Volley, pur nettamente rimaneggiato, l’esordio nel campionato di Serie D ligure “donne” in posticipo e in casa: in quanto il campo è stato invertito date le difficoltà della Tecnocasa di fornirlo.

Per la cronaca rossoblù a Barbarasco con la Ruffini al palleggio e capitan Barbieri opposto, centrali la Giovanelli e la Baldi, di banda una Francesca Leonardi (per necessità restituita al suo ruolo primordiale) “top scorer” e la Boricean con apparizione pure della giovanissima Taddei; libero Jessica Leonardi e a un certo punto si vede anche la Gerali.

Chiavaresi con la Perre in costruzione e la Olivari in diagonale, la bulgara Ciapova e capitan Sanguineti in mezzo dove fa capolino anche la Sambuceti, all’ala la Marchese e la Solimano parzialmente rilevata dalla Pastorino…libero la Traverso. A un certo momento infine la Sciutto sostituisce la Olivari.