Volley, Podenzana arriva al big match da capolista

Lunigiana - Il Podenzana Volley va allo scontro al vertice con l’ Agv Campomorone da capolista; battendo infatti per 3-0 a domicilio il Psm Rapallo nel recupero del match “saltato” per via del maltempo alla 3.a giornata, le rossoblù scavalcano in vetta alla classifica del Girone B della Serie D femminile ligure l’ Agv Campomorone, a sua volta avanti di un punto rispetto al Paladonbosco Genova (un trio strettamente in fila indiana dunque al comando): appuntamento ora a Cancello di Campomorone sabato 21/12, ore 21, alla palestra comunale.

Nel Tigullio podenzanesi con la Ruffini al palleggio e capitan Barbieri opposto, la Giovanelli e la Baldi al centro, Francesca Leonardi e la Boricean di banda. La Gerali ha rimpiazzato la Boricean nel corso del primo set, F. Leonardi nel secondo, di nuovo la Boricean nel terzo. Esordio in Prima squadra per Federica Storti, annata 2001, che da libero ha dato un po’ il cambio a Jessica Leonardi.

Questo il "tabellino". della partita...

PSM - PODENZANA 0 - 3

Set: 13-25 / 17-25 / 14-25.

PSM RAPALLO: Russo, Baraban, Bargi, Costantini, Fronza, Garbarino, Lagasco, Mantero, Newman, Passarelli, Pe, Massa e Desirello liberi. All. Simonetti.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini, Barbieri, Giovanelli, Baldi, Leonardi F., Boricean, Gerali, Leonardi J. e Storti liberi. All. Caselli.

ARBITRO: Danilo Scotto.