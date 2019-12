Voglia di fuga per il Podenzana Volley

Lunigiana - CAMPOMORONE – PODENZANA 0 - 3

Set: 22-25 / 25-27 / 18-25.



AGV CAMPOMORONE: De Benedetti, Costa, Ferrando, Martines, Podestà, Prestia, Richichi, Riviera, Rota, Siccardi, Tassistro, Garofano e Bottaro liberi. All. Maloberti.



PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini, Barbieri, Giovanelli, Baldi, Leonardi F., Boricean, Gerali, Leonardi J. libero; n.e. Bartoli e Storti. All. Caselli.



ARBITRO: Arcangeli e Bersani.



Già primo in classifica dopo il recupero vinto a Rapallo, il Podenzana Volley chiude l’anno stravincendo in casa di quello che era (adesso non più) il suo inseguitore più ravvicinato, ossia l’ Agv Campomorone.

Podenzanesi canonicamente con la Ruffini al palleggio e capitan Bartoli opposto, al centro la Giovanelli e la Baldi con Jessica Leonardi libero, di banda Francesca Leonardi e la Boricean.

Per lo stesso titolo platonico di campione d’inverno c’è ancora tempo, poiché manca ancora una giornata al termine del girone d’andata e quel Paladonbosco ora secondo ha giocato una partita in meno, tuttavia viene da chiedersi che non sia sul punto di sbocciare quella squadra in grado di monopolizzare il Girone B della Serie D ligure…come era stato preconizzato da qualcuno in virtù del fatto che le rossoblù dovevano recuperare diverse assenti, come ancora devono e a quanto pare dovranno, ma senza che abbiano smesso di vincere.

Si vedrà, nel frattempo questi gli altri risultati, in quella che era la 10.a giornata; Cus Genova-Psm Rapallo 3-0, Hyposense Albaro-Centro Volley Spezia 3-0, Lunezia Volley-Serteco School Ge 1-3, Normac Albaro-Paladonbosco Genova 0-3, Tecnocasa Chiavari-Acli Santa Sabina Ge 0-3.

Consegue una classifica che recita: Podenzana punti 25, Paladombosco 23, Agv Campomorone 21, Hyposense Albaro e Serteco Genova 16, Normac Albaro 13, Acli S. Sabina, Cus Genova, Tecnocasa Chiavari 10, Lunezia 9, Psm Rapallo e Centro Volley Sp 6.