Venticinque gare nel prossimo circuito Corrilunigiana

Abbiamo appena terminato il 33 circuito del Corrilunigiana memorial Franco Codeluppi, e noi siamo già pronti per la stagione 2020, con ben 25 gare nel nuovo calendario che sabato 7 dicembre presso la Sala Tobagi di Aulla sarà presentato, ore 18 Enzo e Massimo Codeluppi ci aspettano per le premiazioni del 33 Corrilunigiana, la presentazione di qualche novità per l'anno 2020, le premiazioni delle varie categorie, la consegna del memorial Franco Codeluppi per i 7 atleti che hanno raggiunto il traguardo di aver completato tutte le gare in calendario, per le categorie giovanili, Fasulo Mattia, Marco Mosti, Ilaria Magnani, adulti, Patrizia Tornaboni , De Rocco Cristina, Fabio Vannini , Carlo Mosti.

Questi sono gli atleti che saranno premiati, categoria “ ”, Mattia Fasulo, Andrea Bignami, Marco Mosti, categoria “ 1” Leonardo Marchetti, Jacopo Pellegrini, Matteo Barattini, Categoria "B2" Simone Ferdani, Thomas Lombardi, Leonardo Cardellini, categoria "C" Tiziano Ferrari, Guglielmo Meruzzi, Fabio Mignani, Categoria “D” Andrea Farina, Pierluigi Tuccia, Guido Di Carlo, Categoria “ “ Carlo Mosti, Davide Pruno, Luca Tosetti Capineri, Categoria “ " Fabio Vannini, Gianni Battolla, Simone Bordigoni, Categoria "G" Moreno Musetti, Romano Bichi, Roberto Tavilla, Categoria “H” Maurizio Adorni, Ippazio Bellante, Vittorio Zavanella, Categoria “ “ Mario Mastroberardino, Euro Puntelli, Domenico Rollo, Categoria “L" Luigi Vannini, Claudio Cevasco, Mario Paglionico, Categoria "M" Ilaria Magnani, Luna Sabatelli, Giulia Bertoncini, categoria “ 1” Stella Pastine, Asia Ridolfi, Alice Lazzini, Categoria “ 2” Sofia Leoncini, Linda Leoncini, Melissa Sarti, Categoria "O" Giada Brizzi, Elisa Cosini, Alice Arena, Categoria "P" Monica Arcangeli, Deborah Bonati, Luciana Bertuccelli, Categoria “Q" Cristina De Rocco, Patrizia Tornaboni, Chiara Santini.



Per le società adulti Asd Golfo dei Poeti, Pro Avis Castelnuovo Magra, Spezia Marathon dlf, societa categorie giovanili, Afaph onlus , Polisportiva Pontremolese, Stracarrara.

Volevo concludere con i valori piu importanti che Franco ha voluto lasciarci, oltre ai valori della vita, ci ha fatto conoscere lo sport e i special modo il podismo sia come una disciplina di aggregazione e di unione dell'uno verso l'altro, il Corrilunigiana è tutto questo.

Grazie Franco per quello che hai creato e che ci hai lasciato custodito nelle mani dei tuoi figli che trasmettono la tua passione ogni domenica a tutti.

Quindi sabato 7 dicembre ore 18 sala Tobagi ad Aulla ore 18, poi ore 20,30 cena del podista presso Demy Hotel.