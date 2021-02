Una tappa a Fivizzano nell'edizione 2021 del Giro della Lunigiana

Lunigiana - Anche se siamo ancora a febbraio sono già in fase di definizione le sedi di partenza e di arrivo delle quattro giornate di gara del 45° Giro della Lunigiana in programma dal 2 al 5 settembre prossimo. “Ad oggi siamo in grado di affermare - dicono gli organizzatori - che come nell’ultima edizione ci saranno cinque tappe in quanto nella seconda giornata di venerdì 3 settembre sono in programma due semitappe. Proprio in questi giorni gli sportivi delle Casette di Massa hanno informato della loro rinuncia ad ospitare il Giro per il terzo anno consecutivo e hanno comunicato a mezzo stampa che il Trofeo Madonna del Cavatore sarà assegnato in una gara che si svolgerà il 1° agosto. Questo ci ha fatto decidere ad anticipare l’ufficializzazione che sabato 4 settembre la tappa delle Casette sarà sostituita con una tappa che prevede il ritorno della manifestazione nell’alta Lunigiana con partenza e arrivo a Fivizzano. Abbiamo voluto tranquillizzare gli sportivi e le squadre che parteciperanno - proseguono gli organizzatori - che è stata già trovata una splendida alternativa, stiamo preparando un percorso molto selettivo fra le impegnative asperità che quel territorio ci offre con un finale che farà rivivere il classico circuito del Belvedere per professionisti che si svolgeva negli anni 60, ma lo abbiamo fatto anche per ringraziare tutto il gruppo organizzatore delle Casette per avere dato vita a due splendide edizioni della gara che hanno contribuito a valorizzare la manifestazione sotto l’aspetto tecnico con due grandi vincitori Karel Vacek e Alessio Martinelli, ma l’impegno economico è diventato insostenibile per la comunità per cui auguriamo buona fortuna per il nuovo impegno intrapreso”.



“La disponibilità del Sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, che ha voluto questa giornata di sport e di festa nel suo territorio ha consentito di centrare l’obiettivo di riportare una tappa nella Lunigiana storica, ma possiamo anticipare che ci saranno altre sorprese anche nelle altre giornate di gara ormai definite.

Vogliamo concludere sottolineando che il Giro della Lunigiana è un avvenimento sportivo di importanza Internazionale che si svolge in un territorio di confine fra Liguria e Toscana da utilizzare dalle Comunità per la promozione delle sue bellezze e dei suoi prodotti caratteristici locali in tutto il mondo con la bicicletta nel grande rispetto dell’ambiente per cui a breve l’appuntamento per le notizie sulle altre giornate di gara”.