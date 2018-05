Una mezza maratona da sogno adatta a tutti sulla Francigena

Lunigiana - Ancora pettorali disponibili per la partenza dall’Ostello Cisa o in alternativa per la Family Marathon di 10 chilometri da Casalina a Pontremoli. Il 2 giugno sarà il battesimo della prima edizione della mezza maratona sulla Via Francigena, in mezzo al verde lussureggiante dell'Appennino al confine tra la Lunigiana e il Parmense. La manifestazione, patrocinata anche dall'Associazione europea delle Vie Francigene e organizzata dal Comune di Pontremoli e da quello di Berceto, prevede 22 chilometri di camminata ludico-motoria non competitiva una vallata dopo l'altra, dall’ostello di Berceto al cuore del centro storico pontremolese in Piazza Duomo. Per i più piccoli e le famiglie meno allenate ci sarà la possibilità di partecipare come detto alla Family Marathon di 10 chilometri.



Lungo il percorso verranno allestiti dei punti ristoro con acqua, tè e zucchero per tutti i partecipanti. E’ previsto inoltre un servizio di assistenza e uno di trasporto che porterà all’ostello di Berceto. Prima della partenza ci sarà una cerimonia istituzionale che darà il benvenuto a tutti partecipanti giunti all’ombra del Campanone.vL'iscrizione costa 15 euro e comprende: gadget ricordo manifestazione, assicurazione, accesso ai punti ristoro sul percorso, trasporto con pullman all’Ostello della Cisa e accesso a prezzi agevolati e prefissati dal giorno 1 al giorno 3 presso ristoranti, locali e luoghi di accoglienza convenzionati. Non sarà possibile iscriversi il giorno della partenza.



Per partecipare all’evento è necessario iscriversi. E’ possibile inviare una mail a pontremolimezzamaratona@gmail.com oppure recandosi fisicamente presso il negozio Sport-House di Via Sismondo 38 a Pontremoli. Info immediate via Whatsapp 3472546343