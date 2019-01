Una camminata lungo la Francigena da Sarzana a Carrarafiere

Torna 'Vita all'aria aperta', appuntamento i primi tre giorni di febbraio.

Lunigiana - Fra meno di un mese torna a Carrara Vita All’Aria Aperta: la manifestazione presenterà dal 1° al 3 Febbraio, la 17^ edizione di Tour.it – Salone del Turismo Itinerante e Sostenibile – e Tourismo in Libertà, terza edizione del salone dedicato alla promozione delle eccellenze territoriali in termini di opportunità paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.



A Tourismo in Libertà, nell’anno che celebra il turismo lento, CarraraFiere propone la novità “Speciale Cammini” iniziativa volta alla condivisione e al racconto di esperienze che include, domenica 3 febbraio, una camminata non competitiva sulla Via Francigena, meta di forte richiamo per gli appassionati del genere, con partenza alle 9.00 da Sarzana e arrivo in fiera verso le 14.00. La camminata, organizzata da IMM con la collaborazione dell’A.S.D. Grande Trekking, è un evento di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche e naturalistiche dei territori dei Comuni di Sarzana, Fosdinovo, Castelnuovo Magra, Luni e Carrara. Chi lo desidera potrà usufruire della navetta messa a disposizione dalla Fiera per il trasporto a Sarzana, con partenza alle ore 8.00 dal complesso fieristico; informazioni dettagliate, e modulo di iscrizione sono disponibili su http://tourit.it/language/it/camminata-sulla-via-francigena/





Altra novità è l’allestimento dell’Agorà all’interno del padiglione C, area che darà ai visitatori l’opportunità di partecipare ad un ricco programma di incontri su vari temi: offerta turistica, cammini e, naturalmente, camper. Per lo “Speciale Cammini” sarà realizzato un palinsesto di appuntamenti dove scrittori, giornalisti, esperti della materia, sportivi e “camminatori” avranno modo di raccontare le proprie esperienze e confrontarsi col pubblico, dando così voce a questa forma di turismo sostenibile, in costante aumento, praticato da chi desidera camminare, ma anche correre o arrampicarsi, che sia per sport o come occasione di ricerca spirituale e crescita personale. Saranno presenti, fra gli altri, Sara Zanni creatrice con Cristina Meneghini del sitodonneincammino.net, Simone Ruscetta, voce storica di Radio Bruno con il suo libro “Il primo cammino di Santiago”, Roberto Giordano, runner e conduttore televisivo fautore di un importante progetto di solidarietà, Marco Olmo, ultra maratoneta diventato campione del mondo a 58 anni dopo aver vinto l’Ultra Trail di Mont Blanc, ma anche Andrea Spinelli, un uomo che cammina per convivere con la propria malattia alla ricerca di nuovi equilibri di vita.

Fra i numerosi appuntamenti di rilievo ricordiamo inoltre la tavola rotonda “Cammini e Via Francigena” in programma per i pomeriggio di domenica 3 febbraio, con la partecipazione di Andrea Lombardi, Segretario dell’Associazione Toscana delle Vie Francigene e Cammini, dell’autore Luciano Callegari e dell’archeologa e pellegrina Sara Zanni.

Media Partner ufficiale di “Speciale Cammini” è Radio Francigena.



Oltre a questi interventi di appassionati runner e camminatori, l’Agorà offrirà al pubblico numerose occasioni di aggiornamento e confronto: in tema camper si parlerà, per esempio, di assicurazioni, di viaggi con gli amici a quattro zampe, di leggi in materia di sicurezza piuttosto che dell’alternativa fra acquisto e noleggio; chi ama scoprire nuove mete potrà seguire le presentazioni dell’offerta turistica di numerosi comuni del territorio apuano e della Lunigiana. Qui avranno luogo anche le premiazioni dei contest “Lost in Camper” , organizzato in collaborazione con la rivista Ad Okki Aperti e dedicato a chi vuole illustrare al pubblico i propri racconti di viaggio e “Immagina il turismo accessibile” un’iniziativa di sensibilizzazione sulle problematiche di accesso per chi ha problemi di mobilità promossa presso le scuole della provincia di Massa-Carrara, che stanno invitando gli alunni di primarie e secondarie a cimentarsi sul tema attraverso il disegno.



Sul fronte espositivo Tour.ismo in Libertà offre l’opportunità di informarsi su luoghi e percorsi da scoprire grazie alla presenza di Tour Operator, Agenzie, Parchi tematici, Campeggi, Aree di Sosta. Chi, oltre ai percorsi, ama scoprire nuove cose da gustare troverà in fiera tre aree dedicate a cibi e bevande, con proposte che spaziano dalle eccellenze territoriali della Provincia di Massa-Carrara a prodotti tipici provenienti da varie regioni italiane.



A Tour.it oltre, ai camper nuovi e usati, saranno in mostra accessori quali tende, verande, carrelli, minimoto e bici elettriche, servizi, editoria specializzata, abbigliamento per l’outdoor, oltre ad una vasta sezione dedicata alla piccola nautica, con esposizione di barche, gommoni, motori marini e servizi.



Fra le occasioni di divertimento, non solo per i bambini, la possibilità di cimentarsi nell’arrampicata sulla parete attrezzata allestita dalla sezione di Carrara del Club Alpino Italiano, che quest’anno sarà affiancata dalla sezione regionale e dalle sezioni di Massa e Castelnuovo Garfagnana.



Ultimo, ma non meno importante, la disponibilità per tutti, camperisti inclusi, di usufruire gratuitamente degli ampi parcheggi della fiera.