Tre giorni di volley a Podenzana

Lunigiana - Un successo, di gioco e pubblico, la “3 giorni” di pallavolo allestita dal Podenzana Volley a mo’ si apertura del proprio 2019.

Alle podenzanesi l’amichevole Under 14, seppur al tie-break, col Futura Ceparana. Successivamente padrone di casa terze nel torneo Under 12 che le ha viste precedute dal Colombiera Castelnuovo Magra e soprattutto dal Rainbow Spezia vincitore.

Infine chiusura all’insegna della mera esibizione di Minivolley S3, a cui hanno preso parte, per un totale di oltre duecento piccoli atleti: Volley Bagnone, Lunigiana, Pontremoli Volley, Rainbow, Sportivamente Brugnato, Villafranca e ovviamente Podenzana.

Nel contesto, per concludere, amichevole di allenamento della stessa Prima squadra rossoblù oggi vicecapolista nel Girone B della Serie D femminile ligure. Avversario ivi il Volley Lunezia, compagine militante nella C regionale, con cui è finita 2 set a 2, Di seguito il “tabellino”…

SET: 25-23 / 23-25 / 25-16 / 23-25.

PODENZANA BALLERINI: Barbieri 1, Graziani 5, Leonardi F. 11, Baldi 3, Allegretto 5, Giovanelli 7, Reitano 4, Bartoli 7, Brusoni 14, Boricean 2 e Gerali libero; n.e. La Mattina e Taddei. All. Saccomani; vice Simoncini.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 1, D' Arcangelo 0, Lupi 10, Mendoza 7, Guelfi 7, Gorgoglione 9, Canossa 5, Bernardini 7, Schiffini 4, Marku 1, Spadone 3, Fiorino e Salvetti liberi. All. Secco; vice Giannini.

Per la cronaca Barbieri in alternanza con Graziani al palleggio, Francesca Leonardi (Jessica non c’era) e talvolta Baldi opposto, al centro le rientranti Giovanelli e Allegretto e talora Reitano; di banda Bartoli e Brusoni, più Boricean, libero Gerali.