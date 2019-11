Podenzana Volley vince e si gode la vetta

Lunigiana - PODENZANA VOLLEY – NORMAC ALBARO 3 – 0

SET: 25-22 in 22 minuti / 25-13 in 21 / 25-10 in 18.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini 5, Barbieri 6, Giovanelli 10, Baldi 5, La Mattina 2, Leonardi F. 18, Boricean 4, Gerali 0, Leonardi J. Libero; n.e. Allegretto, Bartoli, Taddei, Brusoni. All. Caselli.

NORMAC ALBARO GE: Coppolecchia 0, Talocchi 4, Tangari 1, Mattiuzzo 8, Facco 4, Speziale 3, Leone 1, Casanova 3, Celso 0, Gaggero 1, Parodi e Fusari liberi. All. Ghiglione.

ARBITRO: Donato Sabato.

Terzo 3-0 a favore su altrettante gare, per il Podenzana Volley che così recupera la testa della classifica nel Girone B della Serie D ligure, seppur in coabitazione con la Serteco Genova che comunque ha giocato una partita in più. Solo il primo set ha riservato qualche difficoltà alle rossoblù, contro la Normac Albaro a Barbarasco, poi tutto in discesa.

Podenzanesi in campo con la Ruffini al palleggio e capitan Barbieri opposto, la Giovanelli e la Baldi al centro dove s’è vista anche la La Mattina, la “top scorer” Francesca Leonardi e la Boricean di banda ove è apparsa la stessa Gerali. In panchina le tre ancora in via di recupero dalla convalescenza, Brusoni, Bartoli e Allegretto più la giovanissima Taddei.

Da parte loro le genovesi hanno schierato la Coppolecchia in costruzione e la Talocchi in alternanza con la Speciale in diagonale, la Mattiuzzo e la Facco centrali, all’ala la Casanova e a tratti appunto la Speciale se no la Leone (entrate pure la Tangari da opposto, la Celso di mano, la Fusari da libero e il “jolly” Gaggero).

Infine queste le altre partite in programma nel raggruppamento in questa 4.a giornata: Acli Santa Sabina-Cus Genova 3-0, Agv Campomorone-Hyposense Albaro 3-0, Paladonbosco Genova-Psm Rapallo post. 4/1/2020, Serteco Genova-Centro Volley Spezia 3-1 e Lunezia Volley-Tecnocasa Chiavari rinviata.

Ne consegue una classifica che recita…Podenzana e Serteco punti 9, Agv Campomorone e Hyposense Albaro 7, Paladonbosco Genova, Acli Santa Sabina Genova, Normac Albaro 5, Centro Volley La Spezia 4, Tecnocasa Chiavari e Volley Lunezia 3, Psm Rapallo e Cus Genova 0.

Infine ecco il prossimo turno; Cus-Lunezia, Centro Volley Sp-Podenzana, Normac-Campomorone, Paladonbosco-Acli S. Sabina, Psm-Serteco e Tecnocasa-Hyposense.