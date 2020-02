Podenzana Volley corsara, Albaro travolta tra le mura amiche

Lunigiana - NORMAC ALBARO – PODENZANA VOLLEY 0 – 3

Set: 11-25 / 21-25 / 20-25.

NORMAC ALBARO: Talocchi, Casanova, Coppolecchia, Falco, Gaggero, Mattiuzzo, Parodi, Tangari, Fusari libero. All. Ghiglione.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini, Bartoli, Giovanelli, Baldi, Leonardi Francesco, Boricean, Leonardi Jessica libero; n.e. Barbieri e Gerali. All. Caselli.

ARBITRO: Magnanego.

Il Podenzana Volley stravince in casa di una Normac Albaro che era pur sempre quarta in classifica (solo il secondo set, dei tre, nel complesso equilibrato) e non demorde dal tenere sotto tiro la capolista Paladonbosco Genova, la quale tuttavia a sua volta non ne vuol sapere, di rinunciare a quei due punti di vantaggio che la separano dalle podenzanesi. Il duello va arricchendosi dunque di “suspense”.

Per la cronaca al PalaMaragliano rossoblù con la Ruffini al palleggio e la Bartoli opposto, la Giovanelli e la Baldi al centro, Francesca Leonardi e la Boricean di banda; Jessica Leonardi il libero.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone B della Serie D ligure femminile, era la 15.a giornata corrispondente alla terza del girone di ritorno: Centro Volley Spezia-Serteco School Genova 0-3, Cus Genova-Acli Santa Sabina Ge 1-3, Hyposense Albaro-Agv Campomorone 3-2, Lunezia Volley-Tecnocasa Chiavari 1-3, Psm Rapallo-Paladonbosco Genova 0-3.

Consegue una classifica che recita…Paladonbosco Genova punti 43, Podenzana 41, Agv Campomorone 34, Acli S. Sabina Ge e Serteco School Ge 25, Normac Albaro 22, Hyposense Albaro 19, Tecnocasa Chiavari 18, Lunezia 12, Centro Volley Sp 11, Cus e Psm Rapallo 10.