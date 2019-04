Podenzana Volley all'avvio dei playoff senza il capitano

Lunigiana - Brutta tegola sul Podenzana Volley in vista del primo turno dei playoff contro la Nuova Lega Pallavolo San Remo giunta terza nel Girone A della Serie D ligure femminile: causa una distorsione alla caviglia in allenamento, non ci sarà il capitano e palleggiatore Alessia Barbieri, che peraltro sarà rimpiazzata così da una Beatrice Graziani non ancora del tutto recuperata a sua volta da un acciacco. Le rossoblù comunque si sono meticolosamente preparate a Barbarasco per due settimane.

Si gioca al Paladiamante di Genova, sabato 27/4 alle ore 20.30, arbitri Diletta Pagliero e Federico Coppola; chi si impone va allo spareggio finale per l’altra promozione in Serie C ligure femminile, contro chi la spunta (l’allenatore podenzanese Franco Saccomani vede decisamente favorire le voltresi...) fra Subaru Olympia Voltri e Albisola Pallavolo, già salite in quanto prime nei rispettivi raggruppamenti il Celle Varazze e l’ Avis Carcare.