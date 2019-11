Lunigiana - "Le temperature elevate e la pioggia non hanno consentito il mantenimento del manto nevoso. Ci abbiamo sperato fino all'ultimo ma non riusciamo ad aprire gli impianti il 30 novembre come previsto. La data di apertura verrà pertanto comunicata in futuro". Lo annunciano i gestori degli impianti di Cerreto Laghi, che solo due settimane fa aveva accolto la prima nevicata dell'anno che aveva fatto ben sperare. Poi il clima è cambiato e ora si attende il nuovo freddo per sperare di vedere di nuovo le piste imbiancate.