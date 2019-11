Per il Podenzana Volley terzo incontro di fila a Barbarasco

Lunigiana - Il Podenzana Volley torna in campo sabato 9/11, ore 21 contro la Normac Albaro a Barbarasco, dopo la sosta impostale dal maltempo che ha obbligato a rinviare quella che a Rapallo (avversario il Psm) sarebbe stata la sua prima trasferta in questo campionato 2019/20 di Serie D femminile ligure di pallavolo; Girone D.

Tale pausa è costata peraltro alle podenzanesi la testa della classifica: passata all’altra squadra di Albaro, la Hyposense, che però ha giocato appunto una partita in più. Rossoblù dunque al momento seconde, a un punto dalla capolista, insieme alla Serteco Genova.

Quella con la Normac è dunque, per tutta una serie di coincidenze a cominciare dall’inversione di campo alla prima giornata, per capitan Barbieri e compagne la terza gara su tre in casa.

Ancora assenti purtroppo le infortunate Mina Allegretto al centro e Francesca Brusoni di banda.

Infine queste le altre partite in programma nel raggruppamento in questa quarta giornata…Acli Santa Sabina-Cus Genova, Agv Campomorone-Hyposense Albaro, Serteco Genova-Centro Volley Spezia.