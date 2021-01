Neve record al Cerreto, il ministero apre gli impianti dal 18 gennaio

Lunigiana - Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio 2021. Nei giorni scorsi le regioni e le province autonome avevano chiesto attraverso lettera del presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Cts. Nel frattempo a Cerreto Laghi si registrano cumulate di neve come non si conoscevano da decenni. Una beffa per adesso, ma non tutta la stagione è perduta.