Neve perfetta, vip e omaggio... ai figli di papà

Previsioni meteo non confortanti, ma le piste a Zum Zeri scoppiano di salute.

Lunigiana - Piste aperte a Zum Zeri. Lo staff della stazione invernale lunigianese da giorni è all’opera per garantire un week end di sci e neve per tutti gli appassionati. “Le previsioni meteo non sono favorevoli ma piste e neve sono perfette – dichiara Maurizio Viaggi, gestore di Zum Zeri –, contiamo di proseguire la stagione sciistica varcando il periodo pasquale, per poi avviarci a quella estiva con un ricco programma di iniziative”.



In questi mesi le piste di Zeri sono state frequentate da migliaia di amanti della neve, dimostrando la grande capacità attrattiva di un territorio come quello di Zeri con le sue bellezze naturali, tradizioni, ospitalità e gastronomia. Merito anche delle qualità di tutto lo ztaff di Zum Zeri, dalla ristorazione alla gestione degli impianti.



Gli impianti sciistici continueranno ad essere aperti per tutti i giorni della settimana, ad eccezione di giovedì 15 marzo, quando resteranno chiusi per l’interruzione di energia da parte di Enel distribuzione.



Per San Giuseppe, lunedì 19 marzo, tutti i papà saranno accolti con particolare simpatia e i loro figli di età inferiore ai 14 anni riceveranno lo skipass gratuito.



Nel frattempo continuano le frequentazioni Vip: questa volta tocca all’attore e modello Sergio Múñiz, che alterna il surf a Levanto con lo sci a Zum Zeri.



Per info: 334.7190672 o sulla pagina facebook www.zumzeri.eu