Neve naturale e neve artificiale, la prima ciaspolata a Zum Zeri

Lunigiana - Zum Zeri: è ufficiale, sabato e domenica Aperti per neve. Uno slogan che interpreta al meglio la soddisfazione dei gestori e di un intero territorio per un inizio di stagione insperato e la voglia di neve dei tanti appassionati che amano la nella località turistica della Lunigiana.

Nel week end saranno aperti gratuitamente i campi scuola che sono perfettamente innevati e battuti, in collaborazione con l’associazione Farfalle in cammino” (331.8866241) sarà possibile partecipare ad una ciaspolata sino alla vetta del monte Spiaggi, il bar e il ristorante sono a disposizione con la tradizionale ottima gastronomia e l’immancabile cioccolata calda o il bombardino.

In queste ore all’ottimo lavoro dell’innevamento artificiale si è aggiunta una abbondante nevicata che è iniziata di notte e si è conclusa in tarda mattinata con almeno 30 centimetri di neve. L’augurio che la stagione confermi questo trend positivo, che vede ormai il tutto esaurito per le festività di fine anno e notevoli richieste per trascorrere week end o settimane bianche in quel di Zeri.



Per informazioni e prenotazioni. 0184 1981342 o sul sito www. zumzeri.eu