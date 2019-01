Momento verità per il Podenzana Volley

Lunigiana - Ora della verità per il Podenzana Volley ? Le rossoblù infatti, attualmente seconde (insieme alla Subaru Olympia Voltri) nel Girone B della Serie D ligure femminile, ricevono sabato 12/1 a Barbarasco la “super-capolista” Avis Casarza Ligure: ore 21; arbitra Stefano Centofanti. In linea di massima padrone di casa al completo.

Salutare nel frattempo la “sgambata” di qualche giorno fa, sempre in casa avversario il Lunezia Volley, compagine di Serie C contro cui le podenzanesi hanno giocato praticamente alla pari.

Queste le altre gare in programma in quella che è la 10.a giornata: Paladonbosco Genova-Elsel La Spezia, Lunezia-Serteco Ge, Subaru Olympya-Albaro, Vgp Sestri Ponente-Acli Santa Sabina Ge e a riposo la Normac Genova.

Insomma un turno ad alta tensione con doppio scontro al vertice, visto che l’altra vice-capoclassifica Olympia Subaru ospita un Albaro in quarta posizione, a Voltri.



Nella foto, il Podenzana Ballerini Volley, da sinistra: in piedi Francesca Leonardi, Giovanelli, Boricean, La Mattina, Allegretto, Bartoli, Baldi, Reitano e la fisioterapista S. Arrigoni; in basso Graziani, il capitano Barbieri, Gerali, Brusoni e Taddei (assente Jessica Leonardi).