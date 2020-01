Molto bene la "tre giorni" giovanile al Podenzana Volley

Lunigiana - Un gran successo il “Torneo delle feste natalizie”, di pallavolo femminile, del Podenzana Volley a Barbarasco.

Non indifferente la cornice di pubblico già alla prima giornata riservata alla categoria Under 13 e alla seconda dedicata all’ Under 12 S3 “4x4”, ma il “clou” c’è stato senza dubbio nel giorno domenicale e conclusivo riservato al Minivolley…

Presenti difatti alle premiazioni finali (c’è stato un premio per tutti) il presidente di quel Comitato ligure della federvolley a cui il Volley Podenzana fa capo, Franco Bocchia il quale fra l’altro ha presentato l’annuale album di figurine centrato sulle squadre rossoblù comprese le giovanili, nonché l’assessore allo Sport podenzanese Alessandro Vannini; che non ha dimenticato di ricordare il gran campionato che sta facendo la Prima squadra nel Girone B della Serie D della Liguria.

Rammentiamo le sqaudre che hanno partecipato, fra le varie categorie, alla splendida “3 giorni” insieme al Podenzana: Villafranca, Valdimagra, Sportivamente Brugnato, San Bernardo Spezia, Rainbow La Spezia, Lunigiana, Futura Ceparana e Bagnone.