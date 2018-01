Mani lunigianesi sui ragazzi di Roberto Bordin

Riccardo Contigliani sta lavorando in Moldavia per lo Sheriff Tiraspol dell'ex aquilotto Brezovec e del capitano simbolo degli anni 2000.

Lunigiana - Continuano le collaborazioni prestigiose ed internazionali per Riccardo Contigliani, noto fisioterapista lunigianese.

Il proprietario del Centro Fiosiokinesiterapico della Filanda di Aulla infatti, oltre che la Lazio di Simone Inzaghi, sta curando i muscoli dei giocatori dello Sheriff Tiraspol, formazione campione in carica di Moldavia, partecipante anche agli ultimi preliminari di Champions League e poi protagonista in Europa League.

"Sono tanto felice ed onorato di essere tornato per la terza stagione a collaborare con questo grande club - ha postato Contigliani sui suoi social - Una organizzazione ed una struttura come solo le società più blasonate al mondo possono avere". Nella formazione giallonera ritrova l'allenatore Roberto Bordin, ex vice di Mandorlini e storica bandiera dello Spezia e l'ex centrocampista aquilotto Josip Brezovec.