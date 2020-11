Mangia Trekking, un percorso a misura di tutti nei dintorni di Pomezzana

Lunigiana - Anche in tempo di Coronavirus, le spezzine Debora Cappelli, Maria Riccio ed Emma Capellini, associate Mangia Trekking, lavorano senza sosta alla realizzazione del progetto sperimentale che vuol mettere a sistema la rete dei sentieri con le realtà della ricezione turistica nel comprensorio delle Alpi Apuane. Il tutto rientra nell’ampio programma dei “Cammini tra i Parchi del mare, delle valli e delle montagne” che l’associazione Mangia Trekking da tanti anni sviluppa in collaborazione con alcuni enti Parco nazionali e regionali di Liguria, Toscana ed Emilia. Nello specifico, in questi giorni, a Pomezzana, sulle Apuane, le tre soce Mangia Trekking hanno contribuito a realizzare, intorno al paese, una piacevole e interessante passeggiata a misura di tutti. Hanno prima perfezionato e poi provveduto a mettere in opera alcune frecce direzionali di via. I segnali sono realizzati con doghe di botti dismesse, provenienti dalle Cinque Terre, lavorati artigianalmente e arricchiti con la toponomastica dei luoghi.