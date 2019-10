Luciana Bertuccelli si impone al Corri Sarzana

Lunigiana - Nell'area verde di Sarzanello è andata in scena la penultima prova, la numero 26 del ricco calendario del Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi, circa 160 atleti distribuiti nelle varie categorie si sono dati battaglia nei 3 giri del circuito cittadino con arrivo nell'area verde di Sarzanello dopo circa 8 km di gara.

La solita Luciana Bertuccelli 33’38” (Pro Avis) si afferma con buon distacco su Isabella Pellegrini 35’53” (La galla Pontedera) che lascia al terzo Mirella Corsini 37’47”(Stracarrara), poi Deborah Bonati 38’10” (Asd Golfo dei Poeti), Cristina De Rocco 39’08” (Pro Avis) e Monica Arcangeli 39’22” (Pro Avis).

Nella categoria “O” 1^ Elisa Cosini 40’20” (Spezia Marathon), 2^ Maria Bianca Lepri 41’51” (Gas Runners); in cat. “P” 1^ Bertuccelli, 2^ Pellegrini, 3^ Bonati; in cat. “Q” 1^ Corsini, 2^ De Rocco, 3^ Antonella Farina 42’38” (Pro Avis).

Gara maschile vinta da Paolo Bonazzi 29’54” (Atletica Spezia), davanti Davide Pruno 30’06” (Arci Favaro), terzo posto per Stefano Ofretti 30’08” (Gas runners) in grande spolvero dopo l'infortunio, quarto Riccardo Quilico 30’35” (Pro Avis) e quinto Lorenzo Trentacosti 31’06” (Atl. Alta Toscana).

In cat. “C” 1° Bonazzi, 2° Trentacosti, 3° Stefano Mignani 31’31” (Gas Runners); in cat. “D” 1° Ofretti, 2° Andrea Farina 32’14” (Asd Golfo dei Poeti), 3° Massimo Macherelli 32’52” (Spezia Marathon); in cat. “E” 1° Pruno, 2° Quilico, 3° Andrea Della Bona 31’10” (Afaph); in cat. “F” 1° Fabio Vannini 33’23” (Atl. Casone), 2° Daniele Poggetti 33’31” (Strafossone), 3° Simone Bordigoni 35’36” (Pro Avis); in cat. “G” 1° Moreno Musetti 32’27” (Pro Avis), 2° Romano Bichi 32’45” (Afaph), 3° Roberto Tavilla 33’01” (Spezia Marathon); in cat. “H” 1° Vittorio Zavanella 33’39” (Pro Avis), 2° Maurizio Adorni 34’52” (Spezia Marathon), 3° Luciano Bianchi 34’55” (Parco Alpi Apuane); in cat. “I” 1° Flavio Lazzini 35’25” (Parco Alpi Apuane), 2° Mario Mastroberardino 35’36” (Pro Avis), 3° Giovanni Tallone 36’12” (Atl. Lunezia); in cat. “L” 1° Claudio Cevasco 39’21” (Atl. Favaro), 2° Maurizio Musoni 41’11” (Uisp Marina di Carrara), 3° Luigi Vannini 41’43” (Pro Avis).

Nel settore giovanili si sono presentati ai nastri di partenza in quaranta.

Nella categoria “A” 1° Matteo Del Bianco (Atl. Sarzana), 2° Mattia Fasulo (Pol. Pontremolese), 3° Andrea Bignami (Stracarrara); in cat. “B1” 1° Francesco Nocerino (Spezia Marathon), 2° Leonardo Migliozzi (Spezia Triathlon), 3° Gabriele Fagandini (Atl. Sarzana); in cat. “B2” 1° Simone Ferdani (Pol. Pontremolese), 2° Daniel Caffaz (Atl. Alta Toscana); in cat. “M” 1^ Luna Sabatelli (Spezia Triathlon), 2^ Ilaria Magnani (Pol. Pontremolese), 3^ Giulia Bertoncini (Pol. Pontremolese); in cat. “N1” 1^ Asia Ridolfi (Afaph), 2^ Greta Delucchi (Atl. Sarzana), 3^ Linda Della Bona (Afaph).

Ad una gara dal termine del circuito che si chiude il 17 novembre alla 30^ corsa delle castagne a Fivizzano, Patrizia Tornaboni e Cristina De Rocco, sono le uniche due donne ad aver fatto tutte le gare per aggiudicarsi il Memorial Franco Codeluppi, invece per gli uomini Carlo Mosti e Fabio Vannini .

Ricordiamo che sabato 7 dicembre alle ore 18 presso la sala Tobagi di Aulla si terranno le premiazioni del 33° Corrilunigiana e verrà presentato il calendario del 34° Corrilunigiana Memorial Franco Codeluppi, poi tutti al Demy hotel per la cena del podista.