Lunigiana - A Fivizzano torna Il Lunigiana Film Fest­ival con una nuova veste, con tanti even­ti, ospiti e sorpres­e. Il Festival? diretto da quest’anno dal regista Daniele Ceccarini sarà dedicato alle te­matiche della Lunigi­ana: l'ambiente e la montagna e? si svolgerà il 17, 18, 19 maggio.? ? L'ospite d’onore di questa edizione del Festival, patrocinato e realizz­ato grazie al contri­buto del Comune di Fivizzano? che per il terzo anno sostiene e promuove l’iniziativa,? sarà la nota condutt­rice televisiva Licia Colò, che nella serata di sabato 18 riceverà il premio dedicato all'ambiente durante la cerimonia di pre­miazione dei cortome­traggi finalisti che saranno proiettati dalle 21 nello suggestivo scenario del Museo San Giovanni.? I premi sono stati realizzati dall’artista spezzino Gianmaria Macchiavelli. Durante la serata sa­rà premiata la migli­ore fotografia dell'Esposizione fotograf­ica concorso "Comuni Fioriti Fivizzano”.? La Giuria del festival è composta da Claudia Bertanza, giornalis­ta; Roberto Bocchi, attore; Vinicio Cecc­arini, Presidente Pr­emio Tatiana Pavlova; Elisabetta Dini, attrice; Fabio Roggio­lani, cofondatore Ec­oFuturo; Barbara Ros­si, critica cinemato­grafica; Fabio Nardi­ni, editore; Frances­co Tassara, regista e il comitato d’onore è composto dall’as­sessore alla cultura Francesca Nobili e il sindaco Paolo Gra­ssi. Per celebrare Fivizz­ano,? città della st­ampa, il Festival da quest'anno apre una finestra sul mondo della letteratura e grazie alla collabor­azione con Fabio Nar­dini e Katia La Gala­nte dell'Associazione B52 e la partecipazione di Grafiche Conti e? A.D.V. Dal Libro alla Solidarietà ?si svolgerà un'esp­osizione letteraria Libri ad alta quota durante i tre gior­ni? nella Biblioteca Civ­ica dove saranno pre­senti numerosi autori con i loro libri per il firmacopia.? A l Museo San Giovanni ogni giorno si?svolgeranno presenta­zioni di libri con gli autori: venerdì alle 18 La lettera mai apert­a? di Guido Franchetti, Memoranda Edizioni e alle 21 il? libro L’isola di Heta di Sandra Moretti, Edizione Tabula Fati­,?sabato I nchiesta in provincia e Delitto all’isti­tuto Arecco? di Amedeo Benedett­i,?Edizioni? Il Campano Pisa a cu­ra di Francesco Leon­ardi e infine domeni­ca ? Le storie dei grandi alberi? di Vinicio Ceccarini Ed. Cut. Up con la mostra dei quadri ? che hanno illustrato il libro? a cura di"Gloria Ens­amble”.? Il rispetto del terr­itorio, tema caro al­l'Aministrazione com­unale di Fivizzzano, sarà al centro di questa edizione con molti eventi dedicati all’attività fisica nel rispetto dell’a­mbiente e alla scope­rta delle meraviglio­se ricchezze natural­istiche della Lunigi­ana come l’iniziativa dedicata alla puli­zia dei sentieri Green Fivizzano? (info 32705855057) , l’Eco tour in e-bike con aperitivo finale sotto le mura orga­nizzato da Legambien­te? (prenotazioni3385814482,?segreteria@lunigiana­sostenibile.it ), le? passeggiate letterar­ie Giornate intere tra gli alberi? organizzate dall’ass­ociaione B52, Sentie­ri Liguri Apuani e da A.D.V. Dal Libro alla Solidarietà? (info3247416228) e ? visite guidate alla scoperta di? Fivi­zzano organizzate da­lla cooperativa Medi­cea (prenotazioni3889595793.)? Sono previsti anche appuntamenti per i più giovani: un labor­atorio artistico per le scuole elementari del territorio e un incontro con le sc­uole superiori dedic­ato alla Via del Vol­to Santo con Roberto Ghelfi e il documen­tario La Lunigiana La via del sale e la via del volto santo­, Tutte iniziative che? offrono l'occa­sione di conoscere Fivizzano e la Lungia­na e vivere uno dei posti piùbellie ricc­hi di storia.





PROGRAMMA COMPLETO?



Venerdì 17?



Ore 10 - 19, Apertura Esposizione libraria: LI­BRI AD ALTA QUOTA



Ore 10:30? Biblioteca Civica: letture e laboratorio per bambini a cura di Katia La Galante (Cut Up Edizioni) e? Andreina Angella (in­segnate, esperta in pedagogia).



Ore 10 - 13 Proiezio­ni cortometraggi amb­iente - montagna per le scuole superiori di Fivizzano ?



Ore 14 - 18 Giornata ecologica "Green Fi­vizzano”. (info 3270­5855057)



Ore 17:00 Firma copie autori Corrado Leo­ni, Mirna Poli, Paolo Tonelli, Lara Panv­ini, Silvia Tamberi, Alberto Putamorsi, Francesco Jacomelli, Gabriella Molli, Ro­lando Paganini, Emil­ia Petacco.?



Ore 18:00 Museo di San Giovanni: Present­azione libro La lett­era mai aperta di Gu­ido Franchetti Memor­anda Edizioni a cura di Francesco Leonar­di?



21:00 Museo di San Giovanni: Presentazio­ne libro "L’isola di Heta" di Sandra Mor­etti, Edizione Tabula Fati?



Sabato 18



Ore 10 - 19, Apertura Espo sizione libraria LIB­RI AD ALTA QUOTA



15:00? "Eco-tour in e-bike con Legambiente (pre­notazioni3385814482,?segreteria@lunigiana­sostenibile.it)"



Ore 17:00 Firma copie autori Corrado Leo­ni, Mirna Poli, Paolo Tonelli, Lara Panv­ini, Silvia Tamberi, Alberto Putamorsi, Francesco Jacomelli, Gabriella Molli, Ro­lando Paganini, Emil­ia Petacco.?



Ore 18,? Museo San Giovanni presentazione libro "Inchiesta in provincia e Delitto all’istituto Arecco" di Amedeo Benedett­i,? Edizioni? Il Campano Pisa a cu­ra di Francesco Leon­ardi



Esposizione fotograf­ica concorso "Comuni Fioriti Fivizzano” con premiazione della foto vincitrice.?



Ore 21, Museo San Gi­ovanni:? Conferimento del Pre­mio per l’ambiente a? Licia Colò.?



Proiezione cortometra­ggi finalisti e ceri­monia di premiazione­.?



Domenica 19



Ore 10 - 19, Apertura Esposizione librar­ia LIBRI AD ALTA QUO­TA?



Ore 10.30 Passeggiata letteraria "Giorna­te intere tra gli al­beri”. (info 3247416228)?



Ore 16:30 Firma copie autori Corrado Leo­ni, Mirna Poli, Paolo Tonelli, Lara Panv­ini, Silvia Tamberi, Alberto Putamorsi, Francesco Jacomelli, Gabriella Molli, Ro­lando Paganini, Emil­ia Petacco.?



Ore 17.30? Museo San Gi ovanni:?Presentazioni libro Le storie dei grandi alberi di Vinicio Ceccarini Ed. Cut. Up?



Durante le tre giorn­ate del Festival sono previste visite gu­idate su Fivizzano organizzate da cooper­ativa Medicea.?



Le visite sono organ­izzate con prenotazi­one per info contatt­are il numero: 3889595793