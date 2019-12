La nazionale francese torna al Giro della Lunigiana dopo dodici anni

Lunigiana - Scorrendo dell’Albo d’Oro degli ultimi dieci anni del GIRO DELLA LUNIGIANA troviamo nomi altisonanti dell’attuale panorama ciclistico Professionistico Internazionale: 2011 Alberto BETTIOL, 2012 lo Sloveno Matej MOHORIC, 2013 l’Inglese Teo HART GEORGHEGAN, 2016 l’altro fenomeno Sloveno Tadej POGACAR, per arrivare al successo delle ultime due edizioni che hanno dato ulteriore entusiasmo a tutto lo staff dell’organizzazione confermando, se ce ne fosse stato bisogno, che il LUNIGIANA è il “top delle gare a tappe per la categoria Juniores”. Queste sono state le parole pronunciate da Johnny CARERA oggi Procuratore dei più importanti ciclisti Professionisti che ha accompagnato alla trasmissione di RAISport “Radio Corsa” di giovedì 12 dicembre scorso, l’ultimo vincitore del LUNIGIANA Andrea PICCOLO.

La fantastica 43a edizione del LUNIGIANA 2018 sarà ricordata per la straripante vittoria dell’astro nascente del ciclismo mondiale il Belga Remco EVENEPOEL che ha centrato anche tre successi di tappa, lasciando le altre due tappe all’altro fuoriclasse il ceko Karel VACEK, finito fuori classifica per una caduta nella prima tappa. Come è noto Remco EVENEPOEL in questo 2019 è direttamente approdato al professionismo vincendo a diciannove anni la Classica World Tour di SAN SEBASTIAN e la maglia di Campione Europeo a cronometro. Neppure il grande Eddy MERCKX è riuscito a tanto.

Nel settembre scorso Andrea PICCOLO, titolare anche della maglia di Campione Europeo a cronometro, dopo quattro giornate con cinque combattutissime tappe è riuscito a conservare la Maglia Verde di leader del 44° GIRO DELLA LUNIGIANA 2019 fin sul traguardo finale di LUNI, relegando al secondo posto Alessio MARTINELLI che venti giorni dopo saliva ancora sul secondo gradino del podio al Campionato Mondiale nello YORKSHIRE Inglese, ma ha domato anche il fuoriclasse tedesco Marco BRENNER vincitore di ben tre tappe su cinque.

Da segnalare anche Antonio TIBERI vincitore della prestigiosa Maglia Rossa della Classifica GPM del LUNIGIANA si è dimostrato un campione completo dominando la prova Iridata a Cronometro ai Mondiali Inglesi.

Anche per il prossimo 45° GIRO DELLA LUNIGIANA di settembre 2020, ci sono tutti i presupposti per riuscire a ripetere le quattro giornate di gara con due semitappe nella prima o nella seconda giornata.

Sono in via di definizione le sedi di partenza e di arrivo delle tappe per poi passare alla stesura dei percorsi. Nel frattempo possiamo annunciare che il DS del Belgio Nele BRAS ha già chiesto di avere informazioni dettagliate sul prossimo LUNIGIANA, ma soprattutto ci gratifica il fatto che, dopo dodici anni di assenza, la Nazionale Francese tramite il suo DS Julien THOLLET ha chiesto di partecipare al GIRO.

Come si usa dire, se son rose fioriranno.