La fortuna non sorride al Podenzana Volley nel match clou

Lunigiana - A un assai rimaneggiato Podenzana Volley non basta la rimonta di due set, né il fervente appoggio d’un pubblico numeroso con le bimbe del settore giovanile di nuovo in prima fila, per avere ragione d’un Paladonbosco Genova che la spunta al tie-break e oltretutto sul filo dei due punti…che in classifica consentono di portare da uno a 2 quelli di vantaggio, nel Girone B della Serie D ligure femminile, proprio sul Podenzana secondo. Si riparte a Chiavari, contro la Tecnocasa, domenica sera.

Per la cronaca podenzanesi con la Ruffini al palleggio e capitan Barbieri opposto, la Giovanelli e la Baldi al centro con Jessica Leonardi libero, di banda (ove è comparsa pure la Bartoli) la Boricean e Francesca Leonardi.



PODENZANA VOLLEY – PALADONBOSCO GE 2 - 3

Set: 16-25 in 22 minuti / 22-25 in 29 / 25-18 in 25 / 25-23 in 32 / 13-15 in 17.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini 2, Barbieri 2, Giovanelli 8, Baldi 11, Leonardi F. 21, Boricean 11, Bartoli 2, leonardi J. libero. All. Caselli.

PALADONBOSCO GENOVA: Rossi 5, Da Gama 22, Stefanelli 9, Porcile 10, Bertoni 0, Trentini 14, Caprile 8, Pugliese 1; n.e. Selvaggio, Cazzola, Maiorelli. All. Gervasoni.

ARBITRI: Mancuso e Sabato.



Ecco infine la graduatoria aggiornata; Paladonbosco punti 31, Podenzana 29, Agv Campomorone 24, Hyposense Albaro e Serteco School Ge 16, Acli Santa Sabina Genova 13, Cus Genova e Tecnocasa Chiavari 10, Lunezia Volley e Centro Volley Spezia 9, Normac Albaro 5, Centro Volley La Spezia 4, Psm Rapallo 8.