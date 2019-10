La Planet Dance riporta il ballo a Montedivalli

Lunigiana - La Planet Dance è l’associazione sportivo dilettantistica con sede principale a Castelnuovo Magra. A ottobre ha aperto una sua sede distaccata a Boschetto di Montedivalli, nel Comune di Podenzana ai piedi dell’antica pieve romanica di Sant'Andrea. A Boschetto si ballava già subito dopo la guerra, accompagnati dalla musica di piccole orchestrine, in una pista all’ombra di un boschetto d’acacie. La Planet Dance, così per la prima volta,porta, la danza sportiva ed amatoriale in quella Lunigiana che sconfina insinuandosi nella spezzina Bassa Val di Vara, tra i Comuni di Calice al Cornoviglio e Bolano.

La Planet Dance istituisce corsi di ballo e prepara atleti alle gare agoniste a livello nazionale, avvalendosi di uno staff giovane, fatto d'istruttori che certamente trasmetteranno la loro passione e il loro sapere a chi si avvicinerà alle varie specialità insegnate. I corsi sono rivolti a tutti, dai quattro anni in su, “perché tutti possono imparare a ballare e divertirsi”. Per i bambini e ragazzi La Planet Dance propone corsi pomeridiani di: latino baby, danza moderna, hiphop, danze latino americane e coreographic dance.



Per gli adulti, corsi di: liscio, ballo da sala, tango argentino, kizomba, danze caraibiche(salsa, bachata e merengue) e zumba e Kizomba, una ballo lento di origine africana molto sensuale..

Tra gl’ istruttori Linda Cattani, Maria Paola Landi, Ana Paula, Melinda Rodosti , Camilla Meloni e Valentina. I benefici del ballo sono molteplici a tutte le età: aiuta ad evitare il sovrappeso, ad avere una postura corretta, migliora la forza, l’agilità, l’elasticità articolare, la resistenza muscolare, e la salute cardiorespiratoria; a livello cognitivo migliora la concentrazione, l’attenzione, la memoria, la coordinazione e la capacità di apprendimento, riduce lo stress, migliora l’autostima.