La Duferco Spezia piazza Del Sarto primo alla "Corri Castelnuovo"

Lunigiana - La gran qualità delle prestazioni cronometriche dei vincitori è stata la caratteristica saliente della quinta edizione della “Corri Castelnuovo”, manifestazione podistica inserita nel calendario del Corrilunigiana disputatasi domenica scorsa nello splendido scenario delle colline che portano all’abitato di Castelnuovo Magra. Il trionfatore dell’edizione 2019 dell’evento castelnovese è stato Andrea Del Sarto (Asd Atletica Spezia Duferco) che ha percorso i nove chilometri abbondanti del tracciato di gara in trenta minuti e quarantuno secondi, superando di poco meno di venti secondi il precedente limite stabilito due anni fa da Raffaele Poletti e regolando il compagno di squadra Paolo Bonazzi 32’14” e Riccardo Quilico 33’24”, portacolori dell’Asd Pro Avis Castelnuovo Magra, in quarta posizione Davide Pruno 34’03” (Atl. Favaro), poi Guido Di Carlo 35’05” (Spezia Marathon), Andrea Della Bona 35’21” (Afaph).

Nelle altre categorie: in cat. “C” dopo Del Sarto e Bonazzi, 3° Tiziano Ferrari 40’23” (Pro Avis); in cat. “D” dopo Di Carlo, 2° Cristian Chinelli 37’54” (Codogno), 3° Andrea Farina 39’00”; in cat. “E” 1° Quilico, 2° Pruno, 3° Della Bona; in cat. “F” 1° Paolo Giusti 37’11” (Pro Avis), 2° Paolo Mazzanti 37’29” (Club M), 3° Simone Bordigoni 40’36” (Pro Avis); in cat. “G” 1° Moreno Musetti 36’53” (Pro Avis), 2° Roberto Tavilla 37’37” (Spezia Marathon), 3° Romano Bichi 38’02” (Afaph); in cat. “H” 1° Vittorio Zavanella 38’18” (Pro Avis), 2° Maurizio Adorni (Spezia Marathon) 40’37”, 3° Marco Mussi 41’52” (Pro Avis); in cat. “I” 1° Mario Mastroberardino 40’23” (Pro Avis), 2° Giovanni Tallone 40’59” (Atl. Lunezia), 3° Flavio Lazzini 41’08” (Parco Alpi Apuane); in cat. “L” 1° Rinaldo Cherubini 45’50” (Atl. Alta Toscana), 2° Claudio Cevasco 46’07” (Atl. Favaro), 3° Vincenzo Anfuso 47’29” (Zeloforamagno).

Tra le donne, si conferma lo strapotere di Margherita Cibei (Asd Golfo dei Poeti), che è giunta al traguardo in quinta posizione assoluta (precedendo, pertanto, sulla linea del traguardo tutti gli uomini, esclusi i tre menzionati e il quarto classificato Davide Pruno), ed ha, a sua volta, stracciato il suo stesso record risalente all’edizione 2018, chiudendo la propria fatica in trentaquattro minuti e quarantotto secondi: alle sue spalle, con oltre tre minuti di distacco, il podio femminile è stato completato da Luciana Bertuccelli 38’17” (Asd Pro Avis Castelnuovo Magra) e da Isabella Pellegrini 40’35” (La Galla Pontedera Atletica), in quarta posizione Giada Brizzi 40’47” (Spezia Marathon) poi Monia Marchetti 41’50” (Vittorio Alfieri Asti) e Deborah Bonati 42’46” (Asd Golfo dei Poeti).

Nella altre categorie: in cat. “O” dopo Cibei e Brizzi, 3^ Elisa Cosini 47’22” (Spezia Marathon); in cat. “P” 1^ Bertuccelli, 2^ Pellegrini, 3^ Marchetti; in cat. “Q” 1^ Cristina De Rocco 43’26 (Pro Avis), 2^ Chiara Santini 48’23” (Atl. Favaro), 3^ Cristina Lazzerini 50’25” (Stracarrara).

Oltre ai lauti riconoscimenti offerti dall’organizzazione, cui ha contribuito in maniera consistente il Conad La Miniera, che ha fornito oltre cinquanta premi ai vari concorrenti che si sono distinti nella rassegna castelnovese, i vincitori hanno così potuto usufruire di un’ulteriore gratificazione messa a disposizione dal negozio di articoli sportivi Evolution Sport di Arcola, che sarebbe stato assegnato solamente in caso di superamento dei record della gara, circostanza che si è verificata grazie alle superprestazioni dei due trionfatori.

Per ciò che concerne le squadre, la Pro Avis Castelnuovo Magra, oltre ad aver inserito i propri tesserati nelle prime posizioni di gara, ha anche conquistato un riconoscimento in qualità di gruppo podistico più numeroso, mentre la speciale classifica che ha aggiudicato il trofeo intitolato al compianto Francesco Mussi, combinando i dati della “Corri Castelnuovo” con i numeri dei partecipanti al “5° Trofeo Pro Avis” svoltasi la scorsa primavera, è stata conquistata dall’Asd Golfo dei Poeti. Gli atleti partecipanti alla “Corri Castelnuovo” sono stati quasi duecentocinquanta, equamente suddivisi tra concorrenti agonistici, ben 76 piccoli runners che hanno concorso alle competizioni riservate alle categorie juniores (che si sono disputate su distanze ridotte), e camminatori impegnati nella marcia ludico-motoria: nessuna lamentela, pochi intoppi nonostante la concomitanza con una rassegna ciclistica e tutti contenti, e grande soddisfazione per Angelo Salvetti, per la Pro Loco castelnovese e per il connesso Circolo Arci, che hanno costituito lo staff organizzativo della manifestazione. L’appuntamento sarà perciò quasi sicuramente confermato nella meravigliosa cornice di Piazza Querciola tra dodici mesi, per la sesta edizione dell’evento.

Nelle classifiche giovanili in cat. “A” 1° Nicolò Codeluppi (Asd Corrilunigiana), 2° Mattia Fasulo (Pol. Pontremolese), 3° Lorenzo Cocchi (Spezia Triathlon); in cat. “B1” 1° Iacopo Pellegrini (Pol. Pontremolese), 2° Leonardo Migliozzi (Spezia Triathlon), 3° Leonardo Marchetti (Afaph); in cat. “B2” 1° Simone Ferdani (Pol. Pontremolese), 2° Matteo Ubezio; in cat. “M” 1^ Luna Sabatelli (Spezia Triathlon), 2^ Ilaria Magnani (Pol. Pontremolese), 3^ Giulia Bertoncini (Pol. Pontremolese); in cat. “N1” Stella Pastine (Atl. Lunezia), 2^ Vittoria Cocchi (Spezia Triathlon), 3^ Asia Ridolfi (Afaph); in cat. “N2” 1^ Sofia Leoncini (Atl. Lunezia), 2^ Linda Leoncini.

La prossima tappa del circuito del Corrilunigiana è invece stabilita per sabato prossimo, quando Vaccareccia ospiterà la trentasettesima edizione della “Marcia Straca”, una manifestazione tra le più amate dai podisti locali per la sua storia e per il suo percorso paesaggisticamente stimolante, la partenza è fissata alle ore 16.45.