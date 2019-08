L'olimpionico Vinokurov tiferà i suoi gemelli al Giro della Lunigiana

Lunigiana - E’ ufficiale, sono 26 per un totale di 156 atleti le squadre che parteciperanno al prossimo 44° Giro della Lunigiana in programma da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre. Quindici le rappresentative regionali con tutti i migliori atleti italiani, la Lombardia può contare su Andrea Piccolo, 10 vittorie quest’anno, campione italiano a cronometro si è laureato campione europeo nella stessa specialità in Olanda dove ha conquistato anche la medaglia di bronzo nella prova in linea e su Alessio Martinelli (8). Gli altri atleti italiani che lotteranno per vittoria finale sono il marchigiano campione italiano Gianmarco Garofoli (6), il laziale Antonio Tiberi (8) che gareggerà con la Toscana, gli azzurri Edoardo Zambanini (Trentino Alto Adige) e l’emiliano Mattia Pinazzi.



Da non sottovalutare la Rappresentativa della Basilicata che può contare su ben quattro atleti che quest’anno hanno assaporato la gioia della vittoria con punta di diamante quell’Alessandro Verre che sabato ha conquistato a Fosdinovo la sua settima vittoria stagionale. Al via anche la Rappresentativa Lunigiana che sarà formata dai ragazzi del Casano che hanno preparato al meglio l’appuntamento e promettono battaglia in tutte le tappe. Sono dieci le nazionali ai nastri di partenza. L’Italia sarà formata da atleti partecipanti ai Campionati del Mondo della pista, che durante l’anno svolgono con ottimi risultati anche l’attività su strada.



Le altre Nazionali partecipanti sono Austria, Belgio, Norvegia, Slovenia e Russia con Egor Igoshev vincitore del GP Liberazione a Turano davanti a Mathias Vacek e Andrea Piccolo, Germania con Marco Brenner e Maurice Ballerstedt 1° e 3° nella classifica di rendimento internazionale dell’U.C.I. e quest’ultimo 3° ai Campionati Europei vinti dal capitano dell’Ucraina Andrii Ponomar anch’egli alla partenza del Lunigiana. Viste le caratteristiche del percorso punterà alla vittoria finale il già citato Mathias Vacek (9) della Repubblica Ceca, fratello di quel Karel Vacek che nell’ultima edizione del Lunigiana ha vinto la cronoscalata di Castelnuovo Magra e il “tappone” delle Casette.

Al via la squadra di Monaco con i gemelli Alexandre e Nicolas Vinokurov figli di Aleksandr, campione olimpico a Londra nel 2012 che ci onorerà della sua presenza al 44° Giro della Lunigiana. L’alta qualità degli atleti al via a partire dai primi tre classificati ai recenti Campionati Europei Ponomar, Ballerstedt e il nostro Piccolo crediamo ci possa fare rivivere le grandi emozioni regalateci nell’ultima edizione del Lunigiana dal nuovo fenomeno del ciclismo mondiale il Belga Remco Evenepoel.