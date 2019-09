Isabella Pellegrini e Paolo Bonazzi si impongono alla Marcia Straca di Vaccareccia

Lunigiana - La mamma col sorriso al primo successo stagionale nel circuito Memorial Franco Codeluppi, Isabella Pellegrini (La galla Pontedera) nel saliscendi di 8,200 metri della 38^ marcia Straca si impone di forza in un ottimo 35’45” pur non amando le salite ma giocando d’ astuzia ed esperienza lascia al secondo posto la sempre attenta Giada Brizzi (Spezia marathon dlf), poi Deborah Bonati (Asd Golfo dei poeti) che piano piano ritrova la forma dei tempi migliori e scala i vertici di classifica, Cristina De rocco (Pro Avis Castelnuovo magra) una delle due candidate al ruolo di campionissimo del Memorial Franco Codeluppi, al momento 24 gare su 24, poi la collega di squadra Monica Arcangeli, la bravissima del (Gp parco alpi apuane) Francesca Tesconi, Rosanna Ambrosini (Atl. Arci Favaro), Blandina Palomba (Spezia marathon dlf), la collega di squadra Pamela Battistini che non ama le salite e la fuoriclasse dell’ Asd Corrilunigiana Marina Manteghetti.

Sono giunti a Vaccareccia circa 200 atleti tra le diverse categorie, Silvio Spediacci al top per l’ organizzazione e la quercia d'oro per questo ennesimo evento.

Uomini all'attacco subito dal pronti via, infatti Paolo Bonazzi (Atletica Spezia dufuerco) scende al centro sportivo di Quercia come un cavallo imbizzarrito, il ragazzo proviene dalla pista quindi con spunti di alto livello paga un po' la salita ma giunge all'arco gonfiabile dello sponsor tecnico Sportlife Castelnuovo magra in un ottimo 29’10” pochi secondi più alto del tempo del 2018 di Andrea Alberti, dietro Tommaso Casanova 29’48”(gruppo città di Genova), terzo Lino Zano 31’02” (Spezia marathon dlf), Saverio Crocetti 31’27” (Pro avis Castelnuovo magra) che oggi nei suoi percorsi non trova la zampata giusta, una grande prestazione per Stefano Ofretti 31’34” (Gas runners), come Guido Di Carlo 32’15” (Spezia marathon dlf) e il sempre presente atleta di Vittoria Bertelloni per (Afaph onlus) Carlo Mosti 33’42”.

Nelle altre categorie: in cat. “C” dopo Bonazzi e Casanova, 3° Lorenzo Piccinotti 34’09” (Spezia Marathon); in cat. “D” 1° Crocetti, Ofretti, 3° Di Carlo; in cat. “E” dopo Zano e Mosti. 3° Mirco Tomà 33’49” (Parco Alpi Apuane); in cat. “F” 1° Stefano Crosta 33’58” (Rho Triathlon), 2° Paolo Mazzanti 34’15” (Club M), 3° Alessandro Marlia 35’12” (Parco Alpi Apuane); in cat. “G” 1° Moreno Musetti 33’42” (Pro Avis), 2° Romano Bichi 33’56” (Afaph), 3° Roberto Tavilla 34’27” (Spezia Marathon); in cat. “H” 1° Vittorio Zavanella 34’43” (Pro Avis), 2° Maurizio Adorni 36’47” (Spezia Marathon), 3° Lucio Cupelli 38’07” (Atl. Casone); in cat. “I” 1° Mario Mastroberardino 37’15” (Pro Avis), 2° Giovanni Tallone 37’53” (Atl. Lunezia), 3° Euro Puntelli 39’02” (Golfo dei Poeti); in cat. “L” 1° Rinaldo Cherubini 42’36” (Atl. Alta Toscana), 2° Vincenzo Anfuso 43’37” (Zeloforamagno), 3° Luigi Vannini 47’14” (Pro Avis).

Ottima la gara anche per tutti i bambini menzione particolare per l'arrivo in perfetta parità abbracciati di Mattia Fasulo e Nicolò Codeluppi questo è l'esempio del Corrilunigiana sfida, amicizia e divertimento.

Nella categoria “A” 1° Mattia Fasulo (Pol. Pontremolese) e Nicolò Codeluppi (Asd Corrilunigiana), 3° Andrea Bignami (Stracarrara); in cat. “B1” 1° Francesco Nocerino (Spezia Marathon), 2° Iacopo Pellegrini (Pol. Pontremolese), 3° Leonardo Marchetti (Afaph); in cat. “B2” 1° Thomas Lombardi (Only Sport); in cat. “M” 1^ Luna Sabatelli (Spezia Triathlon), 2^ Ilaria Magnani Pol. Pontremolese), 3^ Giulia Bertoncini (Pol. Pontremolese); in cat. “N1” 1^ Stella Pastine (Atl. Lunezia), 2^ Asia Ridolfi (Afaph), 3^ Alice Lazzini (Afaph); in cat. “N2” 1^ Sofia Leoncini (Atl. Lunezia), 2^ Martina Bertocchi (Atl. Lunigiana), 3^ Linda Leoncini (Atl. Lunezia).

Il circuito si ferma fino al 14 settembre per poi scendere in campo, a Luni mare dove Paolo Giusti e tutta la Pro Avis Castelnuovo magra ci aspettano alle ore 17,30 per la gara di solidarietà 2^ Corri per il Gaslini con i proventi che verranno donati all'ospedale pediatrico genovese.



Per info e news: www.corrilunigiana.it