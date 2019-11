In Serie D il Podenzana Volley riparte da Quarto

Lunigiana - Dopo il rinvio della partita interna contro il Paladonbosco Genova a causa del maltempo, il Podenzana Volley riprende la propria marcia nel Girone B della Serie D femminile ligure, facendo visita alle genovesi dell’ Acli Santa Sabina piazzate a centroclassifica: alla palestra “Se.di” di Quarto, sabato 30/11, ore 21; arbitra Jacopo Simonato.

Podenzanesi al momento seconde, a 4 punti dalla capolista Agv Campomorone, che ha però giocato 2 partite in più. Tra le rossoblù, mancheranno oramai per l’intera stagione sportiva sia il centrale Mina Allegretto (e al centro starà via a lungo pure l’indisponibile Anna La Mattina) che l’ala Francesca Brusoni, per colpa dei rispettivi infortuni riconducibili entrambi ai legamenti.

Questi infine gli altri incontri in quella che è la 7.a giornata…Centro Volley Spezia-Agv Campomorone. Cus Genova-Hyposense Albaro, Normac Albaro-Tecnocasa Chiavari, Palabonbosco Genova-Serteco School Ge e Psm Rapallo-Lunezia Volley.

Nel frattempo merita citazione l’ultima soddisfazione presasi dall’allenatore del Podenzana, Nicolò Caselli, il quale è stato scelto dalla federvolley nazionale quale selezionatore per le annate 2005 e 2006 per il Levante ligure, dunque da Recco a Ortonovo.