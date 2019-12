In Serie C femminile il Volley Lunezia viaggia ad Albenga

Lunigiana - Il Lunezia Volley parte sabato 14/12 da Via della Cisa, ore 17 circa, in quanto attesa alle 21 dall’ Albenga per la 9.a giornata del campionato di Serie C Ligure femminile. Si gioca al locale Palasport Leca (arbitrano Francesco Rovere e Valter Pagliero).

Indisponibili il libero di difesa Giorgia Salvetti e la banda di rincalzo Nicole Spadone. Prima convocazione in Prima squadra intanto per il secondo libero dell’ Under 18 biancoblu Lisa Soriani.

Potrebbe essere una sorta di prova generarle in vista del successivo scontro al vertice con la Normac a Genova; per quanto il co-allenatore Riccardo Giannini invita a non sottovalutare, nel frattempo, queste albenghesi molto giovani e pertanto tendenti a giocare di slancio...

Infine ecco le altre partite previste dal turno: Avis Casarza Ligure – Iglina Albisola, Celle Varazze – Grafiche Amadeo San Remo, Cffs Cogoleto – Tigullio Project, Nuova Lega Pallavolo S. Remo – Normac Ge, Subaru Olympia Voltri – Volare Arenzano e Vgp Sestri Ponente – Admo Lavagna.