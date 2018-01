Il club Sci 21 macina successi sulle nevi del Cimone

Lunigiana - Sulle nevi del Cimone a Passo del Lupo, provincia di Modena, si sono svolte le prove della 3.a tappa del circuito sciistico regionale “Natura Nuova” col club Sci 21 in gran evidenza. Nello slalom della categoria Ragazzi femminile, domina per l’ennesima volta Sofia Funaro col miglior tempo in ambedue le “manche”, obiettivo questo già centrato anche nei due slalom svoltisi in precedenza nel corso della stagione…dietro di lei, al secondo posto Matilde Cavallo, che conferma con questo buon risultato d’essere tra le migliori nella specialità.

Passando alla specialità del gigante sono gli atleti dello stesso 21 della categoria Ragazzi maschile a salire agli onori della cronaca e portano a casa la vittoria con un ottimo Gianmarco Carnovale, seguito in classifica da Filippo Specchia, il quale centra un buon risultato con il quarto posto assoluto (in risalita nella classifica del circuito). Sul versante femminile, cade purtroppo in vista del traguardo Sofia Funaro, mentre Matilde Cavallo porta più che degnamente a termine una difficile prova: con un egregio quinto posto. Buoni segnali pure da Ginevra Porrini dalla quale si attendono, già a breve, piazzamenti alla sua portata.

Gran soddisfazione dell’allenatore Silvia Cilloni, la quale lascia il segno sulla classifica del circuito del weekend, pur con una non numerosa squadra presente in solo due delle quattro categoria; in grado tuttavia di registrare due primi posti, un secondo, un quarto e un quinto posto.



Nella foto Gianmarco Carnovale.